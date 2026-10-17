На капремонт трех школ и детсада в Пензенской области выделили 153,4 млн рублей
Более 153,4 млн руб. выделили на капитальный ремонт школ и детского сада в Пензенской области. Работы планируют провести в образовательных учреждениях Белинского, Нижнеломовского и Колышлейского районов.
Около 25,3 млн руб. направят на ремонт кровли, оконных и дверных проемов, внутренней отделки здания СОШ села Свищевки им. П.И. Мацыгина на ул. Школьной, 1 а. Согласно проекту контракта, к работам требуется приступить 1 марта 2027 года. Первый этап подрядчик должен завершить к 8 апреля, а второй — до 31 июля.
Ремонт пройдет и в СОШ № 2 Нижнего Ломова в селе Вирга. На исполнение контракта дается семь месяцев — с января по июль следующего года. За это время подрядчику предстоит утеплить здание, сделать вентиляцию, провести работы на коммуникациях. Начальная цена контакта составляет 27,4 млн руб.
Также капремонта ожидает школа в селе Трескино Колышлейского района. На нее выделили 46,3 млн руб. Работы планируются с февраля по июль 2027 года. Еще в 54,5 млн руб. оценили капремонт детсада № 2 в Нижнем Ломове. Работы на объекте планируется провести в аналогичный период.