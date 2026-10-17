На капремонт трех школ и детсада в Пензенской области выделили 153,4 млн рублей

Около 25,3 млн руб. направят на ремонт кровли, оконных и дверных проемов, внутренней отделки здания СОШ села Свищевки им. П.И. Мацыгина на ул. Школьной, 1 а. Согласно проекту контракта, к работам требуется приступить 1 марта 2027 года. Первый этап подрядчик должен завершить к 8 апреля, а второй — до 31 июля.