Министр пойдет лесом
Константину Доронину 64 года, он уроженец села Синенькие Саратовского (ныне Гагаринского) района. Окончил Саратовский сельскохозяйственный институт имени Н. И. Вавилова по специальности «лесное хозяйство» и Поволжскую академию госслужбы имени П. А. Столыпина по специальности «юриспруденция», кандидат сельскохозяйственных наук. В лесной отрасли — более 40 лет: прошел путь от лесничего Усовского мехлесхоза до директора Саратовского мехлесхоза, возглавлял Агентство лесного хозяйства по Саратовской области. В 2009–2011 годах руководил ОАО «Гидроресурсы», в 2015–2017 годах занимал пост министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, затем вновь возглавлял саратовский филиал ФБУ «Российский центр защиты леса».