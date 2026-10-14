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Средняя Волга

Министр пойдет лесом

Глава саратовского минприроды Константин Доронин покидает пост после семи лет
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отправил в отставку министра природных ресурсов и экологии Константина Доронина, чей последний рабочий день состоится 16 октября. Исполнять обязанности главы ведомства будет первый заместитель Денис Трошин, ранее возглавлявший управление лесного хозяйства. Причины кадрового решения правительство не раскрыло, хотя в июле 2022 года Рослесхоз уже направлял представление об увольнении господина Доронина из-за низких показателей эффективности лесопользования в регионе.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписал постановление об освобождении Константина Доронина от должности министра природных ресурсов и экологии региона. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе областного правительства. Последним рабочим днем чиновника станет 16 октября. Причины кадрового решения в правительстве не пояснили; комментариев господина Доронина на момент публикации не поступало. Исполнять обязанности министра будет первый заместитель — начальника управления лесного хозяйства Денис Трошин.

Константину Доронину 64 года, он уроженец села Синенькие Саратовского (ныне Гагаринского) района. Окончил Саратовский сельскохозяйственный институт имени Н. И. Вавилова по специальности «лесное хозяйство» и Поволжскую академию госслужбы имени П. А. Столыпина по специальности «юриспруденция», кандидат сельскохозяйственных наук. В лесной отрасли — более 40 лет: прошел путь от лесничего Усовского мехлесхоза до директора Саратовского мехлесхоза, возглавлял Агентство лесного хозяйства по Саратовской области. В 2009–2011 годах руководил ОАО «Гидроресурсы», в 2015–2017 годах занимал пост министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, затем вновь возглавлял саратовский филиал ФБУ «Российский центр защиты леса».

Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области господин Доронин возглавил 21 марта 2019 года — назначение состоялось при губернаторе Валерии Радаеве. В июле 2022 года руководитель Рослесхоза Иван Советников направил тогдашнему врио губернатора Роману Бусаргину представление об освобождении министра от должности. «На протяжении последних трех лет Саратовская область — аутсайдер рейтинга эффективности лесопользования. В 2019 году регион занял 77-е место, в 2020-м — 82-е и 2021-м — 80-е. Подобный подход к работе неприемлем»,— говорилось в заявлении федерального агентства. По его данным, из-за отсутствия ухода в регионе погибло 56,4% молодняка, рубки ухода в созданных лесах были выполнены на 22% от годового плана, а доля незаконных рубок с неустановленными нарушителями достигла 90%.
Представление рассматривала комиссия, созданная по поручению главы региона. По ее итогам в июле 2022 года был уволен первый замминистра — начальник управления лесного хозяйства Игорь Гриднев, а Константину Доронину объявили выговор. В январе 2023 года он был переназначен министром: кандидатура согласовывалась с Рослесхозом.
В последние годы ведомство отчитывалось прежде всего по двум направлениям — лесовосстановлению и ликвидации несанкционированных свалок. Выступая в мае 2025 года в областной думе, господин Доронин сообщил, что за 2024 год и истекший период 2025 года силами муниципалитетов и собственников земель ликвидировано 188 свалок, еще 183 оставались на контроле, а по обращениям граждан, в том числе через Центр управления регионом, за год поступило около 2,5 тыс. жалоб на замусоривание. В апреле 2026 года на Всероссийском совещании Рослесхоза министр представил опыт региона по приведению границ лесничеств государственного лесного реестра в соответствие с ЕГРН: в области выявлено более 30 тыс. пересечений с землями иных категорий, к весне 2026 года работы завершили по 11 из 25 лесничеств.
Никита Маркелов