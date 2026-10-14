Министр пойдет лесом

В последние годы ведомство отчитывалось прежде всего по двум направлениям — лесовосстановлению и ликвидации несанкционированных свалок. Выступая в мае 2025 года в областной думе, господин Доронин сообщил, что за 2024 год и истекший период 2025 года силами муниципалитетов и собственников земель ликвидировано 188 свалок, еще 183 оставались на контроле, а по обращениям граждан, в том числе через Центр управления регионом, за год поступило около 2,5 тыс. жалоб на замусоривание. В апреле 2026 года на Всероссийском совещании Рослесхоза министр представил опыт региона по приведению границ лесничеств государственного лесного реестра в соответствие с ЕГРН: в области выявлено более 30 тыс. пересечений с землями иных категорий, к весне 2026 года работы завершили по 11 из 25 лесничеств.