В Саратове продлили прием заявок на субсидии для защиты от дронов
Предприятия могут обратиться за помощью до конца года
Правительство Саратовской области объявило о продлении до 30 декабря 2026 года приема заявок на получение субсидий и грантов для реализации проектов по защите промышленных объектов от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующее сообщение размещено на официальных ресурсах региональных властей.
Программа предусматривает финансирование приобретения средств эшелонированной защиты, включая улавливающие сети, тросовые конструкции, защитные экраны, бронеукрытия для персонала, а также радиолокационные и оптические системы обнаружения и подавления беспилотников.
К участию в программе приглашаются предприятия оборонно-промышленного комплекса, машиностроения, металлургии, химической промышленности, топливно-энергетического комплекса, агропромышленности, транспортной инфраструктуры, объекты связи и центры обработки данных (ЦОД).
Организаторы программы подчеркивают упрощенный порядок подачи заявок: на начальном этапе не требуется предоставление полного комплекта технической документации. Достаточно направить первичную заявку с общей информацией об организации и защищаемом объекте. Документооборот осуществляется в цифровом формате через защищенный личный кабинет участника с соблюдением требований конфиденциальности. Организаторы программы в сообщении правительства не указаны.