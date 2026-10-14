В Саратове продлили прием заявок на субсидии для защиты от дронов

Организаторы программы подчеркивают упрощенный порядок подачи заявок: на начальном этапе не требуется предоставление полного комплекта технической документации. Достаточно направить первичную заявку с общей информацией об организации и защищаемом объекте. Документооборот осуществляется в цифровом формате через защищенный личный кабинет участника с соблюдением требований конфиденциальности. Организаторы программы в сообщении правительства не указаны.