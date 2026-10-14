Астраханский производитель магнитных материалов попал под санкции Евросоюза
Астраханское АО «Технология магнитных материалов» попала под 22-й пакет санкций Евросоюза. Всего 12 октября под санкции попали около 1,6 тыс. компаний и физлиц, сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
Госпожа Каллас уточнила, что санкции нацелены на поставщиков среднего звена, составляющих «ядро» российской военной промышленности. Их годовой оборот превышает €20 млрд, а штат насчитывает более 250 тыс. человек.
Под ограничения попали компании, поставляющие ключевые компоненты для российских ракет, беспилотников и самолетов. Среди них: электроника (полупроводники, микросхемы, компьютеры), средства связи (радары, антенны, приемопередатчики), авиационные, спутниковые и ракетные системы, взрывчатые вещества и боеприпасы, а также оптические и навигационные системы.
АО «Технология магнитных материалов» работает в Астрахани с 1992 года на базе ферритового цеха машиностроительного завода «Прогресс». Предприятие выпускает никель-цинковые и марганец-цинковые ферриты, а также сердечники разных типов: кольца, трансфлюксоры, броневые чашки, П- и Ш-образные магнитопроводы, стержни и трубки.