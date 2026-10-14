Астраханский производитель магнитных материалов попал под санкции Евросоюза

Под ограничения попали компании, поставляющие ключевые компоненты для российских ракет, беспилотников и самолетов. Среди них: электроника (полупроводники, микросхемы, компьютеры), средства связи (радары, антенны, приемопередатчики), авиационные, спутниковые и ракетные системы, взрывчатые вещества и боеприпасы, а также оптические и навигационные системы.