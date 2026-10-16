Подвинуться нельзя снести

Осенью прошлого года госпожа Мельникова обратилась в ГУ МЧС по региону из-за установленных нестационарных объектов рядом с памятником архитектуры. Ведомство установило, что металлические киоски расположены менее чем в двух метрах от фасада и объявило предостережение «Современным ярмаркам». Суд поддержал позицию МЧС и сослался на нормы пожарной безопасности, по которым между зданиями должно быть от 6 до 15 м, в зависимости от их огнестойкости. По разъяснению Верховного суда, это правило действует и для киосков.