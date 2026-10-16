Подвинуться нельзя снести
Суд обязал организаторов ярмарки на Больших Исадах в Астрахани убрать киоски
ООО «Современные ярмарки» должно убрать киоски рядом с памятником архитектуры на рынке Большие Исады в Астрахани по решению суда. Спор начался по иску предпринимателя Августины Мельниковой к компании и мэрии. Суд исходил из того, что объекты расположены практически вплотную к зданию, а минимальное расстояние по нормам составляет шесть метров. Также суд указал, что администрация согласовала ярмарку без проверки требований пожарной безопасности, и взыскал с каждого ответчика неустойку за неисполнение решения.
Арбитражный суд Астраханской области обязал администрацию облцентра и ООО «Современные ярмарки» демонтировать нестационарные торговые объекты у здания бывшего рынка «Большие Исады». Иск подала индивидуальный предприниматель Августина Мельникова еще в декабре 2025 года. Ей принадлежит магазин площадью 520,5 кв. м на ул. Свердлова, 99Д в границах рынка.
Здание, построенное в конце 19 века, является объектом культурного наследия регионального значения «Рынок Большие Исады». Рядом находится муниципальный сквер площадью 785 кв. м. По распоряжению регионального минпрома от 11 июля 2025 года на нем разместили универсальную сезонную ярмарку с периодом работы до июля 2028 года. Организатором выступило ООО «Современные ярмарки».
Большие Исады — один из исторических районов Астрахани, рынок создан в 16-17 веках. Рынок расположен на острове в Кировском районе в границах ул. Победы, Красной набережной и набережной 1 Мая. Застройка преимущественно малоэтажная, дореволюционная, с памятниками архитектуры.
Осенью прошлого года госпожа Мельникова обратилась в ГУ МЧС по региону из-за установленных нестационарных объектов рядом с памятником архитектуры. Ведомство установило, что металлические киоски расположены менее чем в двух метрах от фасада и объявило предостережение «Современным ярмаркам». Суд поддержал позицию МЧС и сослался на нормы пожарной безопасности, по которым между зданиями должно быть от 6 до 15 м, в зависимости от их огнестойкости. По разъяснению Верховного суда, это правило действует и для киосков.
Предприниматель обращалась в службу госохраны объектов культурного наследия, но получила ответ, что ликвидация киосков относится к компетенции мэрии Астрахани.
В декабре 2025 года организатор отказался от ярмарки, и минпром отменил свое июльское распоряжение. Через две недели общество подало заявку на то же место с идентичной схемой размещения. 16 января 2026 года администрация согласовала уже постоянно действующую ярмарку на период с 30 января 2026 года по 29 января 2033 года.
ООО «Современные ярмарки» зарегистрировано в Астрахани в июне 2025 года. Компания работает в сфере аренды и управления нежилой недвижимостью. С ноября прошлого года должность гендиректора занимает Тенгиз Хубулов. Собственность распределена между Сергеем Летуновым (52,5%), Игорем Дубиным (37,5%), Богданом Кравченко (10%). Год фирма завершила с 5,1 млн руб. выручки и 263 тыс. руб. чистой прибыли.
При этом управление по архитектуре и градостроительству мэрии дважды, в июле 2025 года и в январе 2026 года, не дало положительной рекомендации. Площадка расположена на инженерных сетях и в их охранной зоне, частично занимает зеленую зону, перекрывает тротуар, попадает в треугольник видимости перекрестка и находится в границах территории объекта культурного наследия. Решение о ярмарке управление оставило на усмотрение администрации.
Представители ответчиков пояснили суду, что соблюдение противопожарных норм они не выясняли, а о нарушении они узнали после обращения предпринимателя в суд. Мэрия, ООО «Современные ярмарки» и минпром, участвовавший в деле третьим лицом, возражали против иска.
Суд возложил ответственность на администрацию Астрахани и организатора «Современные ярмарки», поскольку мэрия согласовала территорию, а компания разработала схему размещения и установила киоски. Согласно решению суда, снести объекты нужно в течение месяца после вступления постановления в силу. В случае неисполнения с каждого ответчика взыщут по 2,5 тыс. руб. за каждый день просрочки.