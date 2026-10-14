Саратовский «Т Плюс» предлагает 42,7 миллиона ремонтнику теплосетей Балакова

В отопительный период на устранение повреждения «Т Плюс» отводит не более 24 часов с момента отключения потребителя до восстановления подачи теплоносителя, еще сутки — на засыпку и планировку территории, а суммарно от начала вскрышных работ до благоустройства — не более пяти дней. На аварийный выезд подрядчик обязан выйти по устному указанию заказчика в любое время суток, обеспечив прибытие бригады и техники в течение двух часов, а в отопительный сезон — организовать дежурство на дому бригады не менее чем из четырех человек с готовым экскаватором, водоотливной техникой, автокраном и двумя самосвалами. Минимальный парк механизмов включает два автокрана грузоподъемностью 16 т, два экскаватора, бортовой автомобиль и длинномер, два самосвала КамАЗ, четыре сварочных агрегата, четыре передвижные электростанции и водоотливное оборудование.