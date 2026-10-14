Саратовский «Т Плюс» предлагает 42,7 миллиона ремонтнику теплосетей Балакова
Подрядчику предстоит чинить трубы весь 2027 год
Саратовский филиал ПАО «Т Плюс» закончил прием заявок на ремонт трубопроводов и оборудования магистральных и внутриквартальных тепловых сетей Балакова в течение 2027 года. Согласно техническому заданию, объекты и виды работ будут определять по факту повреждений. Максимальная стоимость контракта — 42,7 млн руб. Подробности «Ъ — Средняя Волга» нашел в ЕИС «Госзакупки».
При выявлении аварий подрядчик должен будет организовать вскрышные и земляные работы, ремонт теплообменников, замену задвижек, кранов, затворов, обратных клапанов и компенсаторов. Также от него ждут проведение полного цикла обслуживания трубопроводов — от вскрытия и осушения канала до монтажа, изоляции, ремонта тепловых камер и обратной засыпки. Техзаданием подразумевается обслуживание насосов, ремонт электрооборудования и электродвигателей мощностью от 4 до 30 кВт, вывоз отходов и восстановление благоустройства.
В отопительный период на устранение повреждения «Т Плюс» отводит не более 24 часов с момента отключения потребителя до восстановления подачи теплоносителя, еще сутки — на засыпку и планировку территории, а суммарно от начала вскрышных работ до благоустройства — не более пяти дней. На аварийный выезд подрядчик обязан выйти по устному указанию заказчика в любое время суток, обеспечив прибытие бригады и техники в течение двух часов, а в отопительный сезон — организовать дежурство на дому бригады не менее чем из четырех человек с готовым экскаватором, водоотливной техникой, автокраном и двумя самосвалами. Минимальный парк механизмов включает два автокрана грузоподъемностью 16 т, два экскаватора, бортовой автомобиль и длинномер, два самосвала КамАЗ, четыре сварочных агрегата, четыре передвижные электростанции и водоотливное оборудование.
От подрядчика требуют аттестацию сварочных технологий и оборудования для трубопроводов пара и горячей воды, аттестованную лабораторию неразрушающего контроля или договор с ней, наличие сварщиков в реестре НАКС и аттестацию руководителей по промышленной безопасности. Минимальная численность — шесть бригад, в каждой должны быть мастер, два слесаря пятого и шестого разрядов, газоэлектросварщик, газорезчик, монтажник и стропальщик; допускается привлечение субподрядчиков. Обязательным условием остается членство в строительной саморегулируемой организации в Саратовской области и с уровнем ответственности по компенсационному фонду не ниже цены договора.
Отходы подрядчик признает собственными и утилизирует за свой счет, демонтированный металлолом передается заказчику, его перевозку на расстояние до 20 км оплачивает подрядчик; штрафы за экологические нарушения заказчиком не возмещаются. Приемка ведется комиссией сторон и обязательно предваряется испытаниями трубопровода на прочность и плотность. Гарантийный срок на результат работ и материалы — 24 месяца. Победитель закупки в течение 10 календарных дней после публикации результатов обязан направить «Т Плюс» пакет документов по охране труда и промышленной безопасности. В противном случае заказчик признает его уклонившимся от заключения договора, а региональное УФАС — внесет в реестр недобросовестных поставщиков.