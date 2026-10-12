В саратовских больницах около 600 женщин отговорили от абортов
Число несовершеннолетних матерей в регионе возросло в 2025 году
12.10.2026, 15:11
Почти 600 жительниц Саратовской области переубедили прерывать беременность. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.
По словам главы региона, при больницах области работают 62 кабинета медико-социальной и психологической помощи женщинам. Специалисты готовят будущих мам к рождению ребенка и сопровождают родителей индивидуально. Также к работе привлечены юристы, которые информируют о положенных льготах и оформляют документы.
Согласно докладу уполномоченного по правам ребенка Юлии Васильевой, с 2025 года число абортов в регионе продолжило снижаться. Вместе с тем в прошлом году детей родили 104 несовершеннолетние девушки, годом ранее таких было 86. В ноябре 2025 года митрополит Саратовский и Вольский Игнатий подписал указ о прикреплении священников к 19 женским консультациям Саратова.