В саратовских больницах около 600 женщин отговорили от абортов

Согласно докладу уполномоченного по правам ребенка Юлии Васильевой, с 2025 года число абортов в регионе продолжило снижаться. Вместе с тем в прошлом году детей родили 104 несовершеннолетние девушки, годом ранее таких было 86. В ноябре 2025 года митрополит Саратовский и Вольский Игнатий подписал указ о прикреплении священников к 19 женским консультациям Саратова.