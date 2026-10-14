Вина Астраханьавтодора в срыве ремонта дороги Бирюковка–Тишково устояла в суде
Госзаказчик пытался возложить ответственность на подрядчика
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Астраханской области, отказав ГКУ АО «Астраханьавтодор» во взыскании около 200 млн руб. неустойки с подрядчика ООО «Рус-Строй». Апелляционная жалоба госзаказчика оставлена без удовлетворения, следует из резолютивной части постановления от 7 октября.
Спор возник из-за срыва сроков капитального ремонта 25,4 км региональной автодороги Бирюковка–Тишково в Камызякском и Володарском районах. Контракт с московским ООО «Рус-Строй» был заключен в конце 2021 года с первоначальной ценой 1,57 млрд руб., позже увеличенной до 1,95 млрд руб. Работы должны были завершиться до конца 2023 года, однако были остановлены, а контракт в итоге расторгнут в одностороннем порядке.
Первая инстанция признала требование о пени незаконным, указав, что просрочка была предопределена дефектами проектной документации и тем, что расчет неустойки базировался на утратившем силу графике работ.
По итогам рассмотрения апелляции с «Астраханьавтодора» в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в размере 30 тыс. руб. Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в Арбитражном суде Поволжского округа в течение двух месяцев.
Региональный минтранс планирует завершить капремонт к концу 2027 года, запросив из бюджета дополнительное финансирование.