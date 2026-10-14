Вина Астраханьавтодора в срыве ремонта дороги Бирюковка–Тишково устояла в суде

Спор возник из-за срыва сроков капитального ремонта 25,4 км региональной автодороги Бирюковка–Тишково в Камызякском и Володарском районах. Контракт с московским ООО «Рус-Строй» был заключен в конце 2021 года с первоначальной ценой 1,57 млрд руб., позже увеличенной до 1,95 млрд руб. Работы должны были завершиться до конца 2023 года, однако были остановлены, а контракт в итоге расторгнут в одностороннем порядке.