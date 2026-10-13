Дороги ведут в казну
Прокуратура требует у саратовского экс-министра Джлавяна имущество на 219 млн
13.10.2026, 17:45
Прокуратура Саратовской области требует обратить в доход государства имущество на 219 млн рублей, принадлежащее бывшему министру транспорта региона Геворгу Джлавяну и связанным с ним лицам. Иск подан в Саратовский районный суд 6 октября 2026 года. Ответчиками выступают родственники экс-чиновника и руководители дорожных компаний, которые, по версии ведомства, участвовали в схеме незаконного обогащения через некачественное выполнение госконтрактов. Ранее господин Джлавян уже был осужден за злоупотребление должностными полномочиями.
Прокуратура Саратовской области требует обратить в доход государства имущество бывшего министра транспорта и дорожного строительства региона Геворга Джлавяна и связанных с ним лиц. Ведомство также требует арестовать их имущество и наложить запрет отчуждения, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Иск об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества был подан прокурором региона Романом Пантелеевым в Саратовский районный суд 6 октября 2026 года. Ответчиками по делу выступают бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Геворг, Гэгам, Ирина, Лидия, Норайр и Шамир Джлавяны, а также Размик и Хачик Симоняны. В качестве третьих лиц в гражданском деле проходят минтранс региона, ООО «Дорстрой» и ООО «Спецстрой» (компании зарегистрированы в Вольске и занимаются эксплуатацией дорог, гендиректор — Хачик Симонян), ООО «Стройпуть» (компания с аналогичным видом деятельности, зарегистрированная в Хвалынске; гендиректор — Карен Джлавян), а также региональное управление Роскадастра. Дело находится на рассмотрении судьи Ольги Варехиной. Судебное заседание назначено на 5 ноября.
По данным прокуратуры, экс-руководитель саратовского минтранса использовал свои полномочия для незаконного обогащения себя и близких лиц. В этот круг в том числе входили руководители дорожных организаций, которые некачественно выполнили подряды на асфальтирование территорий образовательных учреждений в Хвалынске и Вольске.
На полученные средства чиновники купили недвижимость и автомобили. Общая кадастровая стоимость недвижимого имущества, по данным прокуратуры, превысила 219 млн руб. Отмечается, что ранее господин Джлавян уже был осужден за злоупотребление должностными полномочиями.
Геворг Джлавян был министром областного правительства и главой комитета по дорожно-транспортному строительству и эксплуатации дорог с 2001 по 2004 год. В 2007-м Саратовский суд приговорил экс-министра к 4,5 года колонии общего режима и лишил права занимать государственные должности на три года. Его признали виновным по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации). Суд также удовлетворил иски дорожных предприятий на 49 млн руб. По данным следствия, с июня 2001 по август 2004 года господин Джлавян, занимая пост министра, создал условия, при которых все 43 государственных дорожных предприятия области вынужденно кредитовались в «Партнербанке» его близких родственников под 50% годовых, что причинило ущерб на 114 млн 358 тыс. 542 руб.
Годом ранее, в 2006-м, Энгельсский городской суд Саратова приговорил Геворга Джлавяна к девяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за клевету на вице-спикера Госдумы Вячеслава Володина. Находясь под следствием по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, он направил в облпрокуратуру и на имя председателя КПРФ Геннадия Зюганова письмо с обвинениями в адрес Вячеслава Володина в незаконном получении средств. Проверка саратовской областной прокуратуры в феврале-марте 2006 года изложенные факты не подтвердила. В отношении господина Джлавяна дополнительно возбудили уголовные дела о клевете и заведомо ложном доносе. Связаться с ответчиками “Ъ” не удалось.