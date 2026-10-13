Дороги ведут в казну

Геворг Джлавян был министром областного правительства и главой комитета по дорожно-транспортному строительству и эксплуатации дорог с 2001 по 2004 год. В 2007-м Саратовский суд приговорил экс-министра к 4,5 года колонии общего режима и лишил права занимать государственные должности на три года. Его признали виновным по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации). Суд также удовлетворил иски дорожных предприятий на 49 млн руб. По данным следствия, с июня 2001 по август 2004 года господин Джлавян, занимая пост министра, создал условия, при которых все 43 государственных дорожных предприятия области вынужденно кредитовались в «Партнербанке» его близких родственников под 50% годовых, что причинило ущерб на 114 млн 358 тыс. 542 руб.