Астраханская дума потребовала жесткого учета агротуристических грантов
За 2023–2025 годы региональную поддержку получили лишь три проекта
Дума Астраханской области по итогам парламентского контроля намерена ужесточить требования к распределению и сопровождению грантов на развитие сельского туризма. Как следует из материалов пленарного заседания 15 октября, за 2023–2025 годы региональную поддержку получили лишь три проекта, а два из них завершились возвратом бюджетных средств.
Речь идет об исполнении закона «О развитии сельского хозяйства» в части мер агротуризма. В 2023 году проект, получивший грант, фактически не был реализован, из-за чего в бюджет вернули 8,97 млн руб. В 2025 году получатель добровольно отказался от средств, которые также были возвращены в полном объеме. Единственным успешным назван проект 2024 года — строительство гостевых домов и детского развлекательного комплекса. По нему достигнуты плановые показатели: 76 туристов, 600 экскурсантов и 80% прироста сельхозпродукции.
С 2022 года грант «Агротуризм» стал одним из ключевых инструментов поддержки сельских территорий: его размер составляет от 3 до 10 млн руб., а обязательным условием является софинансирование заявителя. В 2026 году Минсельхоз России поддержал 54 проекта в 30 регионах, а всего за прошлые годы гранты по линии министерства получили более 300 проектов.
Накануне итоги контроля обсуждал профильный комитет по экономике, сельскому хозяйству и цифровым технологиям. По итогам заседания было решено вынести вопрос на пленарное заседание и направить рекомендации министерству сельского хозяйства и рыбной промышленности региона.
Ведомству предложено усилить контроль за целевым использованием грантов, внедрить жесткий мониторинг достижения заявленных показателей, проанализировать причины срыва сроков и расширить информационную работу с потенциальными получателями поддержки.