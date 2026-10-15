Астраханская дума потребовала жесткого учета агротуристических грантов

Речь идет об исполнении закона «О развитии сельского хозяйства» в части мер агротуризма. В 2023 году проект, получивший грант, фактически не был реализован, из-за чего в бюджет вернули 8,97 млн руб. В 2025 году получатель добровольно отказался от средств, которые также были возвращены в полном объеме. Единственным успешным назван проект 2024 года — строительство гостевых домов и детского развлекательного комплекса. По нему достигнуты плановые показатели: 76 туристов, 600 экскурсантов и 80% прироста сельхозпродукции.