Соцблок меняет куратора

В октябре 2012 года госпожа Ерохина была избрана депутатом Саратовской областной думы V созыва и работала в парламенте на постоянной основе до сентября 2017 года. В этот период она также возглавляла общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Саратовской области. В сентябре 2016 года — марте 2017 года занимала пост секретаря Саратовского регионального отделения «Единой России», а затем была назначена руководителем общественной приемной председателя Государственной думы Вячеслава Володина в регионе.