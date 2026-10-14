Соцблок меняет куратора
Саратовская облдума поддержала кандидатуру Татьяны Ерохиной в зампреды кабмина
Депутаты Саратовской областной думы на заседании профильного комитета предварительно поддержали кандидатуру главы администрации Волжского района Саратова Татьяны Ерохиной на должность заместителя председателя регионального правительства. Госпожу Ерохину предложил назначить губернатор Роман Бусаргин. В новом статусе она будет курировать социальный блок, включая здравоохранение, демографическую политику, трудовые отношения и социальную защиту.
Саратовские парламентарии на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению областной думы предварительно поддержали кандидатуру Татьяны Ерохиной для назначения заместителем председателя правительства Саратовской области. Как сообщил руководитель представительства губернатора и правительства региона в органах власти Роман Яровой, кандидатуру госпожи Ерохиной внес на согласование губернский глава Роман Бусаргин. Господин Яровой занимает эту должность с октября 2022 года.
По словам господина Ярового, в новой должности Татьяна Ерохина будет курировать социальную и демографическую политику, систему социальных гарантий, льгот и выплат, социальную защиту и развитие, трудовые отношения и занятость населения, здравоохранение, а также государственную политику в сфере поддержки материнства и детства. Кроме того, она будет координировать и контролировать деятельность министерства здравоохранения и министерства труда и социальной защиты Саратовской области.
Ранее профильным зампредом, отвечавшим за социальную сферу и демографическую политику, был Сергей Егоров. Он занимал эту должность с мая 2023 года, а в июле 2026 года был переведен на пост временно исполняющего полномочия главы Вольского района, после чего в августе был избран главой района.
Татьяна Ерохина родилась 4 сентября 1978 года в Красноармейске Саратовской области. В 2000 году с отличием окончила Саратовскую государственную академию права по специальности «Юриспруденция», позже защитила кандидатскую диссертацию и стала кандидатом юридических наук, доцентом. Преподавательскую и научную деятельность она совмещала с работой в системе социального обслуживания: с 2008 по 2012 год руководила Центром социального обслуживания населения по Волжскому району Саратова.
В октябре 2012 года госпожа Ерохина была избрана депутатом Саратовской областной думы V созыва и работала в парламенте на постоянной основе до сентября 2017 года. В этот период она также возглавляла общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Саратовской области. В сентябре 2016 года — марте 2017 года занимала пост секретаря Саратовского регионального отделения «Единой России», а затем была назначена руководителем общественной приемной председателя Государственной думы Вячеслава Володина в регионе.
В сентябре 2019 года Татьяна Ерохина была избрана депутатом областной думы VI созыва. 29 июня 2022 года она стала заместителем председателя регионального парламента и возглавила комитет по социальной политике. После избрания депутатом облдумы VII созыва в сентябре 2022 года сохранила пост вице-спикера, но возглавила комитет по государственному строительству и местному самоуправлению. В мае 2024 года она сложила полномочия заместителя председателя думы, оставшись руководителем профильного комитета. В октябре 2024 года госпожа Ерохина покинула областной парламент и была назначена главой администрации Волжского района Саратова.
Сама госпожа Ерохина, отвечая на вопросы депутатов, пообещала встретиться с фракциями облдумы и выслушать их пожелания. Депутат Дмитрий Пьяных, руководитель фракции ЛДПР, напомнил о «большой проблеме с областным физкультурно-спортивным диспансером», которая, по его словам, не решается долгие годы. Парламентарий выразил надежду, что в статусе зампреда правительства госпоже Ерохиной будет проще курировать этот вопрос и помочь спортивному сообществу региона обрести новые центры здоровья.
Депутат Владимир Есипов от КПРФ отметил, что коммунисты знакомы с Татьяной Ерохиной еще по ее работе в областной думе и считают ее одним из тех, кто слышал фракцию. Вместе с тем он сообщил, что у партии есть собственная кандидатура на должность зампреда правительства.
По итогам обсуждения трое депутатов воздержались, остальные проголосовали «за». Против кандидатуры не выступил никто. Окончательное согласование назначения должно пройти на ближайшем заседании Саратовской областной думы.