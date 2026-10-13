Безопасная доза

В Саратовской областной думе на заседании комитета по промышленности и инвестиционной политике обсудили итоги противодействия незаконному обороту промышленной продукции за 2025 год и первое полугодие 2026 года. Заместитель министра промышленности и энергетики региона Роман Задохин сообщил, что благодаря работе межведомственной комиссии под председательством губернатора, действующей с 2015 года, область поднялась в национальном рейтинге эффективности с 84-го на 19-е место (динамика отслеживается с III квартала 2021 года по I квартал 2025-го).