Безопасная доза
В Саратове из аптек изъяли «Цитрамон», «Хлоргексидин» и «Дротаверин»
13.10.2026, 15:22
Саратовская область улучшила позиции в национальном рейтинге по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции, поднявшись с 84-го на 19-е место. Такие данные привел заместитель министра промышленности и энергетики региона Роман Задохин на заседании профильного комитета областной думы, где были обнародованы итоги контрольных мероприятий за 2025 год и первое полугодие 2026 года. Несмотря на успехи в системном мониторинге, надзорные органы продолжают фиксировать продажу недоброкачественных лекарств и тотальные нарушения в сегменте парфюмерии.
В Саратовской областной думе на заседании комитета по промышленности и инвестиционной политике обсудили итоги противодействия незаконному обороту промышленной продукции за 2025 год и первое полугодие 2026 года. Заместитель министра промышленности и энергетики региона Роман Задохин сообщил, что благодаря работе межведомственной комиссии под председательством губернатора, действующей с 2015 года, область поднялась в национальном рейтинге эффективности с 84-го на 19-е место (динамика отслеживается с III квартала 2021 года по I квартал 2025-го).
Ключевым инструментом контроля в продовольственной сфере остается федеральная система «ВетИС», которая включает 18 компонентов для сквозной прослеживаемости. Лаборатории Россельхознадзора проводят анализы по 1500 методикам на 4000 показателей, включая ГМО и микробиологию. В 2025 году с помощью компонента «Меркурий» было выявлено более 3 тыс. нарушений: от несоответствия объемов сырья и готовой продукции до искусственного продления сроков годности.
В первой половине 2026 года аннулировано 44 ветеринарных сопроводительных документа.
Роспотребнадзор и Росздравнадзор также представили данные о качестве товаров на полках. Из 512 проверенных образцов лекарств три препарата — «Цитрамон П», «Хлоргексидин» и «Дротаверин» — были признаны недоброкачественными и изъяты из оборота. По «Хлоргексидину» уточнено: надзорным органом изъята 191 упаковка, а субъекты обращения самостоятельно вывели из оборота еще 2,5 тыс. упаковок. В отношении аптечных сетей возбуждено три административных дела со штрафами на общую сумму 150 тыс. руб.
В сегменте пищевых продуктов и общественного питания обследовано 975 объектов, исследовано около 14 тыс. проб. Доля небезопасной продукции составила 4,57% (более 600 случаев), преимущественно по физико-химическим и микробиологическим показателям. Итогом проверок стали штрафы на 6 млн руб., изъятие 676 партий товара и направление 244 материалов в суд. При этом ведомство делает акцент на профилактике: в 2025 году проведено 1971 профилактическое мероприятие и объявлено 590 предостережений, а в первом полугодии 2026-го — 231 профилактический визит и 340 консультаций для предпринимателей.
Особое внимание депутатов привлекла ситуация с парфюмерно-косметической продукцией. Господин Задохин отметил, что нарушения требований технических регламентов (реализация просрочки, отсутствие маркировки) фиксируются в 100% случаев проверок.
Также выявлены проблемы с безопасностью колесных транспортных средств: из оборота изъято 16 единиц техники.
Парламентарии раскритиковали докладчика за отсутствие данных об источниках нелегального импорта и уточнили вопрос ответственности. Роман Задохин пояснил, что уголовные дела возбуждаются только при наличии состава преступления (например, мошенничества), в остальных случаях применяются административные штрафы. Точное число дел, доведенных до суда, чиновник не назвал, ограничившись формулировкой «достаточно значимое количество». В открытых источниках информация о конкретных странах-поставщиках контрафакта, общем числе проверок парфюмерии и совокупном экономическом ущербе для региона также отсутствует.