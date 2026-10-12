Волгоградская область урежет управленческие расходы еще на 10%

Конкретные предложения по направлениям оптимизации чиновники должны подготовить до 1 ноября. По итогам этой работы будет сформирован детальный план, который, как подчеркнул глава региона, потребует «целого ряда структурных, кадровых изменений и решений». Все эти меры лягут в основу проекта областного бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. При его формировании абсолютными приоритетами, по словам Андрея Бочарова, останутся финансирование СВО, поддержка военнослужащих и их семей, а также реализация новых управленческих решений.