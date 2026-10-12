Волгоградская область урежет управленческие расходы еще на 10%
12.10.2026, 15:46
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил сократить общеуправленческие расходы в регионе еще минимум на 10%. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона. В первом полугодии 2026 года траты на управление в органах власти уже были урезаны на 15%, а в подведомственных учреждениях — на 12%. Высвобожденные средства направлены на финансирование задач специальной военной операции (СВО) и социальные обязательства.
Достигать новой планки экономии планируется, в частности, за счет максимальной цифровизации. Господин Бочаров потребовал перевести оказание услуг населению в электронный вид, обеспечив при этом надежность и дублирование создаваемых сервисов.
«Очередной этап проводимой нами системной работы по совершенствованию системы государственного управления регионом был достаточно успешно завершен в первой половине текущего года. При этом качественные изменения произошли не по всем рассматриваемым сегментам социально-экономической сферы. Есть и передовики, но есть, к сожалению, и сильно отстающие»,— подчеркнул глава региона.
Конкретные предложения по направлениям оптимизации чиновники должны подготовить до 1 ноября. По итогам этой работы будет сформирован детальный план, который, как подчеркнул глава региона, потребует «целого ряда структурных, кадровых изменений и решений». Все эти меры лягут в основу проекта областного бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. При его формировании абсолютными приоритетами, по словам Андрея Бочарова, останутся финансирование СВО, поддержка военнослужащих и их семей, а также реализация новых управленческих решений.
Необходимость дальнейшего «ужимания» аппарата губернатор объяснил тем, что качественные изменения произошли не по всем рассматриваемым сегментам социально-экономической сферы, несмотря на общий рост эффективности.
Господин Бочаров указал на «слабую координацию, недостаточную организацию и отсутствие должного контроля» со стороны управленцев при оказании услуг населению. При этом он констатировал, что в целом социально-экономическая ситуация в регионе остается стабильной: доходы бюджета за девять месяцев 2026 года соответствуют плановым назначениям, социальные обязательства соблюдаются в полном объеме, а национальные проекты реализуются согласно графикам. Главной целью проводимой донастройки системы управления регионом и муниципалитетами Андрей Бочаров назвал «реальное повышение качества жизни людей».