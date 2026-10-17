На перевозки по регулируемым тарифам в Пензенской области направят 165 млн руб.
В Пензенской области объявлено 12 аукционов на перевозку пассажиров по регулируемым тарифам. Общая максимальная цена контрактов превышает 165,2 млн руб. Работы рассчитаны на ноябрь 2026 года, по отдельным маршрутам до конца декабря.
Перевозки будут выполнять автобусы, оснащенные спутниковой навигацией, с возможностью провоза багажа. В зависимости от маршрута заказчику, ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области», нужны автобусы малого, среднего или большого класса. Установлены требования к вместимости, экологическому классу двигателя не ниже Евро-5, низкопольному или полунизкопольному кузову, оборудованию для перевозки инвалидов и маломобильных граждан, видеонаблюдению, информированию пассажиров и приему безналичной оплаты. Часть автобусов должна быть не старше четырех или шести лет. По каждому лоту предусмотрен резерв транспорта.
На маршруте № 70 «мкр. Лугометрия — ул. Российская» начальная цена контракта 18,5 млн руб., на маршруте № 82с «ГПЗ-24 — ТЦ „Мега Пенза“» 10,6 млн руб., на № 165 «г. Пенза (Пенза-1) — с. Грабово» 6,3 млн руб., на № 66 «мкр. Лугометрия — Аэропорт» 17,4 млн руб., на маршруте № 149 «г. Пенза (ул. Светлая) — с. Засечное („г. Спутник“)» 11,03 млн руб. Здесь будут работать автобусы большого класса.
Маршрут № 39 «Арбековская застава — ул. Российская — Арбековская застава» оценивается в 13,2 млн руб. и обслуживается автобусами среднего класса. Максимальная цена контракта по маршруту № 4 «Кардиологический центр — Тепличный комбинат» составляет в 5,3 млн руб., там будут работать автобусы малого класса. На маршрут № 103 «г. Заречный (МК „Лером“) — ГПЗ-24 — г. Пенза (Пенза-I)» готовы направить 6,4 млн руб. На маршруты № 1–13 выделено 30,3 млн руб. На маршруте № 54 «мкр. Лугометрия — ул. Перспективная» начальная цена контракта составляет около 22,02 млн руб., на № 130 «мкр. Лугометрия — с. Засечное (г. Спутник) — ТЦ „Ритэйл парк“» 16,4 млн руб. На этих маршрутах предусмотрены автобусы большого класса.