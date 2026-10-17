На перевозки по регулируемым тарифам в Пензенской области направят 165 млн руб.

Перевозки будут выполнять автобусы, оснащенные спутниковой навигацией, с возможностью провоза багажа. В зависимости от маршрута заказчику, ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области», нужны автобусы малого, среднего или большого класса. Установлены требования к вместимости, экологическому классу двигателя не ниже Евро-5, низкопольному или полунизкопольному кузову, оборудованию для перевозки инвалидов и маломобильных граждан, видеонаблюдению, информированию пассажиров и приему безналичной оплаты. Часть автобусов должна быть не старше четырех или шести лет. По каждому лоту предусмотрен резерв транспорта.