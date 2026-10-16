Аукцион невиданной заросли

Судья Верховного суда РФ Вадим Попов отказался передавать на рассмотрение в Судебную коллегию по экономическим спорам (СКЭС) кассационную жалобу управляющей компании «АК БАРС КАПИТАЛ». Тем самым была поставлена точка в многолетнем споре вокруг двух земельных участков сельхозназначения общей площадью более 512 га в Саратовской области. Суды всех инстанций, вплоть до ВС РФ, согласились с доводами региональных властей и Россельхознадзора о том, что земля не использовалась по целевому назначению более десяти лет и подлежит принудительному изъятию с последующей продажей с торгов.