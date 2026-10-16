Аукцион невиданной заросли
ВС РФ оставил «АК БАРС КАПИТАЛ» без полутысячи га пашни в Саратовской области
Верховный суд РФ окончательно лишил управляющую компанию «АК БАРС КАПИТАЛ» и ее арендатора более 512 га сельхозземель в Саратовской области, отказавшись рассматривать их жалобу на принудительное изъятие участков. Основанием для конфискации активов закрытого паевого инвестиционного фонда «Земельный» стало десятилетнее запустение угодий, которые к моменту проверок Россельхознадзора полностью заросли сорной растительностью. Вступившие в законную силу судебные акты обязывают прекратить права доверительного управления и аренды, а сами гектары будут выставлены на публичные торги для возврата в сельскохозяйственный оборот.
Судья Верховного суда РФ Вадим Попов отказался передавать на рассмотрение в Судебную коллегию по экономическим спорам (СКЭС) кассационную жалобу управляющей компании «АК БАРС КАПИТАЛ». Тем самым была поставлена точка в многолетнем споре вокруг двух земельных участков сельхозназначения общей площадью более 512 га в Саратовской области. Суды всех инстанций, вплоть до ВС РФ, согласились с доводами региональных властей и Россельхознадзора о том, что земля не использовалась по целевому назначению более десяти лет и подлежит принудительному изъятию с последующей продажей с торгов.
Речь идет о земельных участках площадью 352,8 га и 160 га, расположенных в Новоузенском районе Саратовской области (территория Горькореченского муниципального образования — Ъ). Земли категории сельхозназначения с 2016 года находились в собственности владельцев закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Земельный», доверительное управление которым осуществляет ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ». В декабре 2020 года управляющая компания сдала участки в аренду индивидуальному предпринимателю Ирине Поповой.
Поводом для изъятия земли стала внеплановая проверка Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям, прошедшая в июле 2023 года. Инспекторы выявили на участках сплошное зарастание сорняками.
Экспертиза установила, что участки представляют собой «средневозрастные залежи», то есть земля не обрабатывается более десяти лет.
В августе 2023 года надзорное ведомство выдало предписание об устранении нарушений, однако повторный инспекционный визит в сентябре того же года показал, что работы не начаты. В июне 2024 года мировой суд привлек арендатора — ИП Ирину Попову — к административной ответственности за невыполнение законного предписания (ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ). Получив материалы от Россельхознадзора, комитет по управлению имуществом Саратовской области в июле 2024 года инициировал процедуру принудительного изъятия земли.
В октябре 2025 года Арбитражный суд Саратовской области полностью удовлетворил иск региональных властей: участки подлежат изъятию и продаже с публичных торгов, а права аренды Ирины Поповой и доверительного управления ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» прекращаются. Двенадцатый арбитражный апелляционный суд (февраль 2026 года) и Арбитражный суд Поволжского округа (июнь 2026 года) оставили решения в силе.
Управляющая компания указывала, что проверки и предписания адресовались арендатору, а не собственнику; что о проверках ей не было известно; что трехлетний срок неиспользования нужно считать с момента первой проверки в 2023 году; а также то, что с сентября 2023 года землю якобы начал обрабатывать субарендатор — ООО «Урожай».
В УК также сочли «неразумным» срок в один месяц, отведенный надзорным органом на расчистку более 500 га.
Cуды признали эти доводы несостоятельными. Как указал Арбитражный суд Поволжского округа, передача земли в аренду не освобождает собственника и доверительного управляющего от обязанности контролировать использование актива и не исключает ответственности. Формальное заключение договора субаренды задним числом не устраняет факт десятилетнего забвения земли. Что касается сроков, то суды отметили, что для устранения зарастания сорняками достаточно базовых агротехнических мероприятий, а у профессионального участника рынка, управляющего фондом, было достаточно времени для наладки контроля за арендатором.
9 октября 2026 года судья ВС РФ Вадим Попов изучил жалобу и пришел к выводу, что нижестоящие суды правильно применили нормы закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и не допустили существенных нарушений. В передаче жалобы в СКЭС ВС РФ было отказано, что означает окончательное вступление решений об изъятии земли в законную силу.
По итогам судебного разбирательства с ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» взыскана госпошлина в размере 50 тыс. руб. Изъятые участки теперь будут выставлены на публичные торги, начальная цена которых будет определена в соответствии с законом «Об оценочной деятельности».