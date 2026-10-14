Саратовский завод им. Орджоникидзе попал под 22-й пакет санкций Евросоюза
Евросоюз 12 октября утвердил новый пакет ограничений против 1,6 тыс. российских компаний и физлиц. В списке фигурирует ПАО «Саратовский электроприборостроительный завод им. Серго Орджоникидзе». О решении сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
Основание для санкций у большинства компаний одинаковое: связь с российским оборонно-промышленным комплексом. Ее устанавливают по наличию права на федеральные субсидии для обеспечения жильем сотрудников.
В список вошли предприятия и научные организации из сфер ТЭК, химии, электротехники, машиностроения, судостроения и автопрома. Под санкции также попали институты, исследующие нефтепереработку, катализ и новые материалы. Большую часть перечня составили машиностроительные и судостроительные компании, включая производителей газовых турбин, двигателей, топливной аппаратуры и теплообменного оборудования, а также судостроительные заводы и конструкторские бюро, работающие над судами, морской техникой для Арктики и проектами освоения нефтегазовых месторождений.
Саратовский электроприборостроительный завод им. Серго Орджоникидзе был основан в 1918 году в Москве. В 1922-м предприятие переименовали в «Авиаприбор». В 1977 году на базе завода и КБПА появилось Саратовское производственное объединение промышленной автоматики, которое позже стало «Производственным объединением им. Орджоникидзе». Предприятие выпускает системы управления полетом для самолетов, вертолетов, беспилотников и бронетехники. На гособоронзаказ приходится около 80% заказов.