Саратовский завод им. Орджоникидзе попал под 22-й пакет санкций Евросоюза

Саратовский электроприборостроительный завод им. Серго Орджоникидзе был основан в 1918 году в Москве. В 1922-м предприятие переименовали в «Авиаприбор». В 1977 году на базе завода и КБПА появилось Саратовское производственное объединение промышленной автоматики, которое позже стало «Производственным объединением им. Орджоникидзе». Предприятие выпускает системы управления полетом для самолетов, вертолетов, беспилотников и бронетехники. На гособоронзаказ приходится около 80% заказов.