«Сурский керамический завод» обязали законсервировать Канаевское месторождение

После согласования проекта завод должен выполнить работы по консервации и передать в министерство акт о консервации горных выработок для подписания. Также с ООО «Сурский керамический завод» в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в размере 50 тыс. руб. Решение не вступило в законную силу.