«Сурский керамический завод» обязали законсервировать Канаевское месторождение
Арбитраж удовлетворил иск регионального министерства природопользования
Арбитражный суд Пензенской области 13 октября 2026 года удовлетворил иск Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области к ООО «Сурский керамический завод» о понуждении к проведению работ по консервации горных выработок и иных сооружений.
Спор связан с участком недр на месторождении «Канаевское», расположенном в 3 км северо-восточнее села Канаевка Городищенского района Пензенской области. Право пользования недрами предоставлено предприятию по лицензии от 2013 года.
Суд обязал ответчика в течение трех месяцев с момента вступления решения в законную силу разработать технический проект консервации горных выработок и связанных с использованием недр сооружений и представить его на согласование в региональное министерство.
После согласования проекта завод должен выполнить работы по консервации и передать в министерство акт о консервации горных выработок для подписания. Также с ООО «Сурский керамический завод» в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в размере 50 тыс. руб. Решение не вступило в законную силу.