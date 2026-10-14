Под Волгоградом начался второй этап строительства волжского перехода за 14,3 млрд
14.10.2026, 10:09
В Среднеахтубинском районе Волгоградской области стартовало строительство второго этапа Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Проект стоимостью 14,3 млрд руб., реализуемый при поддержке федерального центра, станет элементом международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг». Губернатор Андрей Бочаров назвал старт работ «историческим событием», подчеркивая стратегическую значимость объекта для логистики юга России и Казахстана.
Новый участок дороги протяженностью около 10 км соединит уже действующую с декабря 2024 года первую очередь комплекса (от поселка Третий Решающий и поворота на хутор Лебяжья Поляна) с транспортной развязкой у Краснослободска.
Согласно проектной документации, второй этап предполагает строительство четырехполосной автодороги, шести мостовых сооружений и укладку 10 водопропускных труб. Финансирование будет осуществляться поэтапно за счет средств нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Реализация проекта позволит вывести транзитный поток за пределы населенных пунктов Среднеахтубинского района и снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду. Третий пусковой комплекс представляет собой масштабный инженерный проект общей протяженностью 38 км, объединяющий мосты через Волгу и Ахтубу.