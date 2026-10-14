Под Волгоградом начался второй этап строительства волжского перехода за 14,3 млрд

Согласно проектной документации, второй этап предполагает строительство четырехполосной автодороги, шести мостовых сооружений и укладку 10 водопропускных труб. Финансирование будет осуществляться поэтапно за счет средств нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Реализация проекта позволит вывести транзитный поток за пределы населенных пунктов Среднеахтубинского района и снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду. Третий пусковой комплекс представляет собой масштабный инженерный проект общей протяженностью 38 км, объединяющий мосты через Волгу и Ахтубу.