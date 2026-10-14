Астраханский губернатор потребовал ускорить работы на СОСК в Началово

Господин Бабушкин потребовал от ведомств утвердить подробный план действий и поставил его исполнение на контроль региональных властей. Он подчеркнул, что подрядчику будут платить только за реально выполненные и подтвержденные объемы. В течение недели, по его словам, нужно подготовить план-график и общую дорожную карту, «чтобы были понятны действия заказчика, подрядчика и проектировщиков». К работе губернатор предложил подключить представителей Главгосэкспертизы и «РосКапСтроя».