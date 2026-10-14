Астраханский губернатор потребовал ускорить работы на СОСК в Началово
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поручил ускорить работы на Северных очистных сооружениях канализации (СОСК). Об этом сообщила пресс-служба администрации региона по итогам рабочего совещания по проекту.
По словам вице-премьера региона Михаила Богомолова, на объекте сейчас работают 14 человек и шесть единиц техники. Параллельно идет работа с проектно-сметной документацией, часть смет проверяет Главгосэкспертиза России. Специалисты готовят новое техзадание, которое позволит быстро вносить изменения в рабочие проекты. Чтобы у подрядчика не возникало кассовых разрывов, профильные ведомства изменили порядок списания части аванса.
Господин Бабушкин потребовал от ведомств утвердить подробный план действий и поставил его исполнение на контроль региональных властей. Он подчеркнул, что подрядчику будут платить только за реально выполненные и подтвержденные объемы. В течение недели, по его словам, нужно подготовить план-график и общую дорожную карту, «чтобы были понятны действия заказчика, подрядчика и проектировщиков». К работе губернатор предложил подключить представителей Главгосэкспертизы и «РосКапСтроя».
Северные очистные, расположенные в селе Началово Приволжского района, обслуживают большинство стоков Астрахани. Реконструкция началась в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». С 2025 года его сменил нацпроект «Экологическое благополучие».
В декабре 2025 года Росстройконтроль сообщал, что модернизация СОСК отстает от графика. Первый этап был готов на 70%, второй — на 45%, завершить оба планировали к концу 2026 года.
В августе ход работ проверили замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько и губренатор Игорь Бабушкин. Первый этап был выполнен на 74%, второй — на 47%. Минстрой РФ выделил на продолжение работ 782 млн руб., глава региона поручил завершить строительно-монтажные работы первого этапа до конца года.
В том же месяце стало известно, что апелляция подтвердила недействительность допсоглашения к контракту «РосКапСтроя» на второй этап стоимостью 2,13 млрд руб. Заказчик и подрядчик сократили объем работ, которые подрядчик обязан выполнять своими силами, с 552,8 млн до 108,5 млн руб.