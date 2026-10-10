Атаки на дата-центры «Яндекса» и задержание директора парка «Патриот»
Чем запомнилась неделя 5–10 октября: цифры, цитаты и факты
10.10.2026, 10:02
Цитаты недели
«Нам нельзя создать ситуацию, при которой у нас возникнет интеллектуальная элита, которую научили думать, и люди, которые по своему интеллектуальному развитию уходят на какой-то второй там, третий план!» (президент РФ Владимир Путин встретился с педагогами в День учителя).
«Пусть они уничтожат Лос-Анджелес. Пусть они уничтожат Сан-Диего. Это очень небольшая плата, и все это очень скоро закончится» (президент США Дональд Трамп прокомментировал риски, на которые он готов пойти в войне с Ираном).
«На данный момент, похоже, нет никаких перспектив урегулирования путем переговоров» (госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российско-украинский конфликт зашел «в стратегический тупик»).
«Потенциально на всех (подчеркиваю — на всех) россиян объявлена охота» (зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал задержание основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука в Черногории).
«Готовы к сотрудничеству в сфере борьбы с терроризмом и наркопреступностью» (секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с талибами в Москве).
«На мой взгляд, контролировать цифровую жизнь ребенка должны его родители» (зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин исключил введение запрета на соцсети для детей).
Цифры недели
Владимир Путин отметил свой 74-й день рождения вместе с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером.
В сентябре интерес частных инвесторов к ПИФам резко сократился. По итогам минувшего месяца чистые привлечения упали вдвое, до 44,6 млрд руб.
Акции «Яндекса» упали на 4,2% — до 3,42 тыс. руб.— после новостей об атаке БПЛА на дата-центры компании.
В третьем квартале выручка девелоперов Подмосковья выросла на 30%, тогда как в столице снизилась на 17%.
Количество задержек регулярных пассажирских рейсов продолжительностью от двух часов за год удвоилось.
Инициативы недели
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила облагать деликатесную продукцию, включая лобстеров и лангустинов, НДС в размере 22%.
Минцифры РФ планирует направлять до 10 млрд руб. ежегодно на льготные кредиты и гранты для разработки и внедрения ИИ-решений.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан на саммите СНГ предложил создать формат «СНГ+1» для развития сотрудничества организации с Тегераном.
По букве закона
СКР прекратил уголовное дело в отношении директора «Дома с маяком» Лиды Мониавы о распространении фейков об армии. Она останется на своем посту.
Суд в Москве назначил домашний арест гендиректору парка «Патриот» Игорю Васильеву по делу о получении особо крупной взятки.
Премьер Венгрии Петер Мадьяр дал показания по делу о краже телефона. Глава правительства привлечен в качестве обвиняемого, свою вину он не признал.
Отставки и назначения
Телеведущий Дмитрий Саймс стал (в дополнение к своей основной работе на «Первом канале») главным редактором нового журнала «Политика».
Сделки недели
Основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев и «Росатом» закрыли сделку, в результате которой госкорпорация стала единоличным собственником группы.
ЛУКОЙЛу не удалось получить одобрение американских регуляторов на сделку по продаже зарубежных активов группы.