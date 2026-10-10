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Выпуск газеты №188«Ъ» Газета
Жизнь

Атаки на дата-центры «Яндекса» и задержание директора парка «Патриот»

Чем запомнилась неделя 5–10 октября: цифры, цитаты и факты

10.10.2026, 10:02

Евгений Дудин / Коммерсантъ

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Цитаты недели

«Нам нельзя создать ситуацию, при которой у нас возникнет интеллектуальная элита, которую научили думать, и люди, которые по своему интеллектуальному развитию уходят на какой-то второй там, третий план!» (президент РФ Владимир Путин встретился с педагогами в День учителя).
«Пусть они уничтожат Лос-Анджелес. Пусть они уничтожат Сан-Диего. Это очень небольшая плата, и все это очень скоро закончится» (президент США Дональд Трамп прокомментировал риски, на которые он готов пойти в войне с Ираном).
«На данный момент, похоже, нет никаких перспектив урегулирования путем переговоров» (госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российско-украинский конфликт зашел «в стратегический тупик»).
«Потенциально на всех (подчеркиваю — на всех) россиян объявлена охота» (зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал задержание основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука в Черногории).
«Готовы к сотрудничеству в сфере борьбы с терроризмом и наркопреступностью» (секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с талибами в Москве).
«На мой взгляд, контролировать цифровую жизнь ребенка должны его родители» (зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин исключил введение запрета на соцсети для детей).

Цифры недели

Объем инвестиций в недвижимость в России сократился на треть, до 565 млрд руб.
Владимир Путин отметил свой 74-й день рождения вместе с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером.
В сентябре интерес частных инвесторов к ПИФам резко сократился. По итогам минувшего месяца чистые привлечения упали вдвое, до 44,6 млрд руб.
Акции «Яндекса» упали на 4,2% — до 3,42 тыс. руб.— после новостей об атаке БПЛА на дата-центры компании.
Российская нефть в сентябре подорожала на 28–33% из-за перебоев с поставками ближневосточной.
Количество ликвидаций бизнеса в сфере общепита увеличилось на 15%.
В третьем квартале выручка девелоперов Подмосковья выросла на 30%, тогда как в столице снизилась на 17%.
Количество задержек регулярных пассажирских рейсов продолжительностью от двух часов за год удвоилось.
Средняя зарплата курьеров за год выросла более чем на 38% и составила 190 тыс. руб. в месяц.
Рынок букмекеров готовится к сокращению на 10–15% в 2027 году.
Экспорт кожи и меха из России вырос почти на 60%.
Канье Уэст заработал около $20 млн на отмененных концертах в Петербурге.
Власти Франции направят 3 тыс. учителей в школы ради умиротворения протестов.
Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России.

Инициативы недели

МЧС предложило использовать мобилизованных для службы в противопожарных частях.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила облагать деликатесную продукцию, включая лобстеров и лангустинов, НДС в размере 22%.
Минпромторг РФ хочет обязать радиоэлектронные компании реинвестировать экономию от льгот.
Минцифры РФ планирует ввести требование по минимальной скорости интернета в квартирах.
Минцифры РФ планирует направлять до 10 млрд руб. ежегодно на льготные кредиты и гранты для разработки и внедрения ИИ-решений.
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин заявил о завершении карьеры.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан на саммите СНГ предложил создать формат «СНГ+1» для развития сотрудничества организации с Тегераном.
В Литве предложили привлечь армию к охране границы с Россией.

По букве закона

ЦБ зарегистрировал первых участников криптовалютного рынка.
СКР прекратил уголовное дело в отношении директора «Дома с маяком» Лиды Мониавы о распространении фейков об армии. Она останется на своем посту.
ВОЗ опубликовала позицию по эпидситуации в Иркутской области.
Суд в Москве назначил домашний арест гендиректору парка «Патриот» Игорю Васильеву по делу о получении особо крупной взятки.
Песню «Выключите гимн» группы «Порнофильмы» внесли в список экстремистских.
Премьер Венгрии Петер Мадьяр дал показания по делу о краже телефона. Глава правительства привлечен в качестве обвиняемого, свою вину он не признал.

Отставки и назначения

Владимир Путин назначил главу РСПП Александра Шохина уполномоченным по правам предпринимателей.
Телеведущий Дмитрий Саймс стал (в дополнение к своей основной работе на «Первом канале») главным редактором нового журнала «Политика».
МИД Южной Кореи объявил об отзыве для консультаций своего посла на Украине Пак Ки Чхана.

Сделки недели

Paramount завершила поглощение Warner Bros. за $110 млрд.
Основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев и «Росатом» закрыли сделку, в результате которой госкорпорация стала единоличным собственником группы.
ЛУКОЙЛу не удалось получить одобрение американских регуляторов на сделку по продаже зарубежных активов группы.
Структуры сети фитнес-клубов DDX приобрели здание в центре Москвы.