Горелкин исключил введение в России запрета на соцсети для детей
07.10.2026, 23:04
Госдума не рассматривает инициативы о запрете соцсетей для детей и подростков или проверки возраста пользователей. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Он назвал такие меры избыточными.
«На мой взгляд, контролировать цифровую жизнь ребенка должны его родители, а задача государства — предоставить им эффективные инструменты для такого контроля. Одним из них могут стать детские SIM-карты. Закон принят, ждем, когда эту функцию полноценно реализуют на “Госуслугах”», — написал господин Горелкин в Telegram.
Введение ограничений доступа несовершеннолетних к социальным сетям обсуждают власти разных стран. В Евросоюзе предлагают установить полный запрет соцсетей для детей до 13 лет. В Австралии установлен запрет на использование соцсетей детьми младше 16 лет. Аналогичная мера вступает в силу в Великобритании весной 2027 года.