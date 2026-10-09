Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №187

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
Мир

Медведев заявил об «охоте на россиян» в странах Европы

09.10.2026, 14:01
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о риске арестов россиян в европейских странах. По его словам, там на российских граждан «объявлена охота».
«Потенциально на всех (подчеркиваю — на всех) россиян объявлена охота. Не спасают ни визы, ни приглашения, ни какие-то иные гарантии»,— написал Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
Заявление Дмитрия Медведева последовало за задержанием основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука в Черногории. Премьер-министр Черногории Милойко Спаич заявил, что его подозревают в «гибридной деятельности», негативно влияющей на страну.
Черногория
Дмитрий Медведев
Балканы
Европа