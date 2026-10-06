Спрос переезжает за МКАД

Застройщики жилья Подмосковья оказались в выигрыше от изменений условий выдачи семейной ипотеки, вступивших в силу с 1 октября. Покупатели, стремясь получить кредиты по старым правилам, срочно закрывали сделки, что позволило девелоперам региона увеличить за сентябрь совокупную выручку на 30% год к году, до 137,21 млрд руб. В то же время в старых границах столицы и Новой Москве компании потеряли 17%, хотя и выручили в общей сложности более 418 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам третьего квартала 2026 года общая выручка девелоперов от продажи недвижимости в старых границах Москвы снизилась на 16,2% год к году, до 357,876 млрд руб., в Новой Москве — на 21,6%, до 60,77 млрд руб., подсчитал “Ъ” на основе данных аналитического сервиса Dataflat.ru. Совокупно с июля по сентябрь этого года застройщики по всей административной границе Москвы выручили на 17% меньше год к году, или 418,6 млрд руб. Причина этому — снижение спроса. Только в сентябре 2026 года на рынке новостроек в старых границах российской столицы было заключено всего 3,8 тыс. сделок, что меньше на 32% год к году, в Новой Москве — 1,47 тыс., снижение на 21%, следует из данных Dataflat.ru.

В то же время застройщики жилья в Подмосковье в третьем квартале 2026 года увеличили совокупную выручку на 30% год к году, до 137,21 млрд руб. Сейчас заметен переток покупательского спроса в Московскую область, где, например, в сентябре этого года число сделок выросло на 34% в годовом выражении, до 5,47 тыс., говорит СЕО Dataflat.ru Александр Пыпин. При этом, продолжает он, средняя цена 1 кв. м в новостройках Подмосковья в сентябре увеличилась на 16%, до 258,62 тыс. руб. В старых границах столицы и Новой Москве этот показатель вырос соответственно на 24% и 27%, до 635,9 тыс. руб. и 387,5 тыс. руб. за 1 кв. м.

В силу высокой стоимости проектного финансирования в старых границах Москвы интерес девелоперов смещается в сторону дорогих классов жилья, что влияет на цену квартир, констатирует директор департамента аналитики и ценообразования ГК «Эталон» Никита Мурин. За девять месяцев 2026 года застройщики не вывели на рынок новостроек в старых границах Москвы ни одного проекта массового сегмента, подтверждают в «Метриуме». В Москве в сегменте бизнес-класса, на который сейчас ориентируются почти все столичные девелоперы, средняя стоимость лота достигла 38,6 млн руб., увеличившись год к году на 13,2%, добавляют в bnMAP.pro.

Существенный разрыв в стоимости жилья между Москвой и Подмосковьем вынуждает многие семьи покупать квартиры в области — это остается способом взять квартиру большей площади или уложиться в комфортный для себя размер ежемесячного платежа по ипотеке, отмечает основатель и гендиректор девелоперской компании Unikey Айгуль Юсупова. Кроме того, добавляет директор по продажам ГК «Развитие» Елена Фирсова, в ряде районов Подмосковья новые жилые комплексы уже подразумевают готовую среду — школы, поликлиники, транспортные развязки, в то время как в удаленных частях Новой Москвы многие проекты пока находятся в ожидании развития социальной инфраструктуры. Интерес к первичному рынку жилья ближайшего Подмосковья могли подстегнуть недавно анонсированные планы мэрии столицы протянуть линии метро до области.

Для жителей Крыма предлагают полгода выдавать ипотеку под 6% Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, выступая на парламентских слушаниях по параметрам проекта федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов в Совете федерации, предложил ввести отдельную льготную программу для жителей региона. По мнению господина Развожаева, выдавать жилищные кредиты можно по ставке 6% на 15 лет. Саму выдачу таких кредитов предлагается ограничить шестью месяцами. Губернатор предложил запустить программу уже с 1 ноября 2026 года.



В России для отдельных регионов уже действуют льготные программы жилищного кредитования. Так, например, существует дальневосточная ипотека под 2% годовых. По такой же ставке выдается арктическая ипотека.



По словам Михаила Развожаева, мера для Крыма нужна для поддержки строительной отрасли: объем предложения на полуострове вырос, при этом часть построенного и готовящегося к вводу жилья не находит покупателей. По данным единой информсистемы «Наш.Дом.РФ», на начало октября 2026 года в Крыму на этапе строительства находится в общей сложности… Читать далее

В сентябре заметный рост сделок на рынке новостроек Подмосковья произошел за счет семейной ипотеки, считает коммерческий директор «Балчуг Девелопмент» Ирина Соболева. До 1 октября 2026 года семья с ребенком младше семи лет могла взять жилищный кредит до 12 млн руб. по ставке 6% годовых. В Подмосковье на эти деньги реально приобрести жилье: по данным Dataflat.ru, в сентябре средний бюджет покупки квартиры в новостройке составил 11,03 млн руб. В старых границах Москвы, где текущая стоимость средней квартиры на первичном рынке втрое выше, чем в Московской области, лимита льготного кредита явно не хватит, констатирует госпожа Соболева.

Айгуль Юсупова соглашается, что дополнительным фактором роста продаж жилья застройщиками Подмосковья стало изменение с 1 октября 2026 года условий выдачи семейной ипотеки. «В сентябре часть покупателей могла ускорить решение о приобретении, пока действовали прежние условия программы, но далеко не все могли позволить себе квартиру в Москве»,— отмечает она. В то же время Айгуль Юсупова, как и Ирина Соболева, не склонны называть сложившийся переток спроса в пользу Подмосковья «полноценным побегом за МКАД». По прогнозам госпожи Соболевой, по итогам октября объем сделок в Московской области заметно просядет.

Халиль Аминов