«Важно, чтобы российская элита и общество адекватно воспринимали то, через какую трансформацию мы проходим»

Да, для него Россия не враг номер один (как для демократов), им являются Китай и Иран (под влиянием израильского лобби и неоконов). Но при этом Трамп прямо бросил вызов многополярности как таковой и, в частности, БРИКС как ее институциональному выражению. Его поведение на Ближнем Востоке и в Латинской Америке не оставляет сомнений: он будет укреплять однополярность, пусть и не такими методами, как демократы и либеральные глобалисты. Но ничего хорошего от Трампа нам не перепало и не перепадет. А когда после промежуточных выборов он ослабнет, укрепятся демократы, которые, собственно, и спровоцировали войну на Украине. Уже сегодня глобалисты в ЕС и НАТО настаивают на эскалации в войне с Россией, и Трамп ничего серьезного этому не противопоставляет. Завтра вообще все вернется к полной солидарности НАТО в стремлении любой ценой сохранить однополярный мир и западную гегемонию. Иными словами, Запад будет продолжать войну против нашего суверенитета и готовиться к прямому столкновению. Это станет не началом войны Запада против нас, но ее логическим продолжением, повышением эскалации в одностороннем порядке. Запад един в том, чтобы окончательно лишить нас суверенитета — любого: и малого, и большого.