«Важно, чтобы российская элита и общество адекватно воспринимали то, через какую трансформацию мы проходим»
Политолог и телеведущий Дмитрий Саймс возглавил новый журнал о политике
08.10.2026, 10:08
Политолог и телеведущий Дмитрий Саймс стал (в дополнение к своей основной работе на «Первом канале») главным редактором нового журнала «Политика». По данным “Ъ”, журнал еще не открыт для подписки и продаж, а распространяется бесплатно по закрытому списку. Первый тираж ограничен 999 экземплярами. Обложку сигнального номера разработал модельер и художник Денис Симачев, в номере есть интервью с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и президентом Курчатовского института Михаилом Ковальчуком, а в число авторов статей вошли президент Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Тренин, почетный председатель президиума Совета по внешней обороне и политике (СВОП) Сергей Караганов и философ Александр Дугин. “Ъ” приводит выдержки из первого номера журнала.
Дмитрий Саймс, политолог, историк, ведущий аналитической программы «Большая игра» на «Первом канале», главный редактор журнала «Политика»:
Создание нового периодического журнала «Политика» связано с осознанием постоянно меняющейся России и меняющегося мира…
Россия находится в состоянии войны с коллективным Западом. Переговоры представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера сначала в Москве, а потом в Киеве дали новый импульс поискам дипломатического решения украинского конфликта, и если Вашингтон будет действовать энергично и последовательно, могут произойти какие-то позитивные сдвиги. Но ожидать, что эти сдвиги смогут разрешить фундаментальные противоречия между Россией и русофобскими европейскими элитами, было бы по меньшей мере наивно.
Это не та война, которую мы хотели. Это не тот путь, который мы выбирали. Но это то, что реально происходит и отражает не только конкретные противоречия, такие как территориальные или торговые споры, а нечто более фундаментальное — конфликт между цивилизациями о самой сути миропорядка, в котором одна сторона, то есть коллективный Запад, стремится сохранить свою гегемонию любыми средствами, а другая сторона, в которой первую скрипку играет Россия, настаивает на своем праве на самобытность и суверенитет.
Как бы ни закончилась СВО, этот конфликт фундаментальных интересов и ценностей быстро не прекратится.
Очень важно, чтобы и российская элита, и общество в целом адекватно воспринимали то, через какую историческую трансформацию мы проходим. И особенно важно, чтобы это понимали условно называемые «первые лица», те, кто формулирует российскую политику, те, кто ее анализирует, и те, кто ее освещает. Для них в первую очередь предназначен журнал «Политика».
Наш первый номер посвящен войне, потому что война является фундаментальной реальностью нашего времени и от ее исхода будет зависеть будущее и России, и международных отношений в целом. Когда подбирали авторов, мы не стремились создать команду единомышленников и никак не согласовывали с авторами, что и как они скажут. Но мы обращались в первую очередь к тем, кто, с нашей точки зрения, известен способностью независимо и компетентно думать о серьезных проблемах, будь то российские авторы или ведущие иностранные специалисты.
Юнус-Бек Евкуров, заместитель министра обороны РФ, генерал армии:
Классические войны, которые мы изучали в академиях, и тот опыт, который был накоплен в ходе Великой Отечественной войны и в более поздних локальных конфликтах, не совсем подходят к сегодняшнему полю боя. Появились совершенно другие средства поражения. Принципиально новые технологии развиваются за очень короткие сроки. Некоторые из них проходят так называемую самоапробацию и самовнедрение прямо на поле боя. Война совершенно другая, и ход специальной операции это показывает…
Я бы не сказал, что все гармонично получилось, были сбои. Конечно, и у нас, и у противника. На поле боя все появляется совершенно внезапно. Нам приходилось постоянно искать контрмеры — какими средствами пользоваться для того, чтобы противостоять изменениям, которые происходят.
Вначале были беспилотники коптерного типа, которые использовались для разведки и сброса боеприпасов. А сегодня оказалось, что это далеко не самая главная проблема, куда опаснее так называемые FPV. И если мы посмотрим на сегодняшнее применение непосредственно FPV, то мы это делаем довольно успешно. Теперь появились дроны с искусственным интеллектом, способные самостоятельно, исходя из вложенных данных и координат, искать и поражать цели. Технологии, применяемые в ходе боевых действий, постоянно трансформируются, в связи с чем приходится постоянно вырабатывать эффективные меры и способы противодействия. По решению начальника Генерального штаба ВС РФ мы в 2023-м году создали целую сеть подготовки операторов беспилотников. В каждом окружном учебном центре были свои центры подготовки операторов беспилотников коптерного типа. А уже на базе так называемых межвидовых центров и на базе заводов-изготовителей созданы центры подготовки операторов беспилотников самолетного типа. И это помогло нам быстро поставить в войска уже подготовленных, обученных специалистов.
Михаил Ковальчук, президент НИЦ «Курчатовский институт», доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН:
Мы сегодня живы только потому, что имеем один из лучших и мощных в мире ядерных арсеналов. Это наш главный «оберег».
Но сегодня «ядерный зонтик» ветшает, это абсолютный факт. Раньше было две сверхдержавы: Советский Союз и Соединенные Штаты. В наши дни ядерным оружием обладают около десятка стран, а все остальные понимают, что им, чтобы сохранить суверенитет, тоже нужно ядерное оружие. Несмотря на МАГАТЭ, на режим нераспространения, ядерное оружие уже стало, я бы сказал, достоянием масс.
Кроме того, его роль как фактора сдерживания тоже уменьшается — в частности, потому, что сегодняшние поколения родились после Второй мировой войны. Для них ужасы войны — это скорее телевизионная картинка или компьютерная игра… У сегодняшнего поколения пропал страх перед ядерной войной, немалая «заслуга» в этом теперешних руководителей западных государств.
Дмитрий Тренин, президент Российского совета по международным делам, кандидат исторических наук, научный руководитель ИМВЭС факультета мировой экономики и мировой политики НИУ «Высшая школа экономики»:
Источником основных угроз для России являются элиты политического Запада во главе с США. Все враги России опираются в конечном счете на помощь и поддержку Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп не миротворец и не посредник. Он занят тем, что пытается радикально обновить съежившуюся гегемонию США на более выгодных для гегемона условиях. Развернув контрнаступление против тенденции к многополярному миропорядку, США не считаются с интересами других стран, в том числе России.
Немаловажно и то, что американский правящий класс почти поголовно подвержен русофобии…
Особенность нынешнего противоборства по сравнению с холодной войной в том, что наибольшую агрессивность в борьбе с Россией сейчас проявляют глобалистские элиты Европы. Если отдельные рационально мыслящие американцы еще способны рассуждать о России как об элементе мирового баланса сил наряду с Китаем, Европой и другими игроками, то в Европе иной настрой: Россия — враг, который должен быть повержен. Причины очевидны: евроэлиты нуждаются в России как образе врага для решения важных задач, таких как внутриполитическая консолидация своих обществ и Евросоюза в целом, стимулирование экономического роста посредством милитаризации, собственное воспроизводство во власти, идеологическое обоснование миссии Евросоюза на нынешнем этапе…
Наш выбор в этих условиях — это прежде всего выбор в пользу России.
Не впадая в автаркию (Запад и так уже возвел огромное количество «железных занавесов» и «берлинских стен» против России), надо целенаправленно строить свое государство-цивилизацию, наполняя этот пока еще лозунг крупицами реального содержания.
Нужно не только провозглашать ценности, но и учиться жить по ним. Надо устанавливать собственные стандарты и критерии, формулировать собственный взгляд на мир и всемирную историю, развивать свою философию, теорию международных отношений и тому подобное. Не стараться ни «быть Европой», ни «догнать и перегнать Америку», не мечтать об утраченной «сверхдержавности». И последнее: не надо бросать все силы на становление многополярного миропорядка, как когда-то на мировую революцию или торжество коммунизма во всем мире. Надо работать на Россию, остальное приложится.
Сергей Караганов, заслуженный профессор, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель Совета по внешней и оборонной политике:
Самая первая и ключевая задача — восстановить достоверность ядерного сдерживания. Сейчас достоверность, то есть уверенность наших оппонентов в том, что ядерный арсенал будет применен, размыта. Запад видит разрыв между нашими угрозами и реальной готовностью их исполнить.
Понятно, что я не призываю к немедленным ядерным ударам по целям в Европе, хотя такой призыв уже запоздал. Демонстрируя свою неготовность, мы пролагаем пути к еще большему усугублению обстановки на нашем западном фланге и расчищаем путь к неконтролируемой эскалации, распространению ядерного и других видов оружия массового поражения в Европе и не только в ней.
Мой вывод неприятен, но для меня очевиден: необходимо разумное наращивание, а не сокращение стратегического ядерного потенциала, в том числе демонстративно предназначенного и для поражения целей в обезумевшей Европе. Остро необходимо наращивание и арсенала ракет меньшей и средней дальности, не только учебное, но и реальное размещение на них ядерных боезарядов. Естественно, необходимо развитие технологий для предотвращения развертывания Вашингтоном стратегической противоракетной обороны.
Нужно ускоренно двигаться по лестнице ядерной эскалации, несколько ступенек уже пройдены. Непонятно, почему мы тянем с возобновлением испытаний ядерного оружия. В новых условиях придерживаться устаревших и отброшенных Западом норм международного права просто неуместно.
Далее, необходимо скорейшее выдвижение ультиматума Брюсселю, Берлину, Лондону и так далее: если вы не прекратите поддержку европейской агрессии против России на Украине, Россия начнет применять оружие против вас.
Александр Дугин, философ, писатель, общественный и политический деятель, доктор наук, профессор МГУ:
Мы в данный момент ведем войну за цивилизационный (то есть, считай, абсолютный) суверенитет против всего коллективного Запада.
Трамп со своей экзотической, весьма близкой нам, как и большинству американского общества, повесткой недолго продержался, скатившись к классической неоконсервативной политике.
Да, для него Россия не враг номер один (как для демократов), им являются Китай и Иран (под влиянием израильского лобби и неоконов). Но при этом Трамп прямо бросил вызов многополярности как таковой и, в частности, БРИКС как ее институциональному выражению. Его поведение на Ближнем Востоке и в Латинской Америке не оставляет сомнений: он будет укреплять однополярность, пусть и не такими методами, как демократы и либеральные глобалисты. Но ничего хорошего от Трампа нам не перепало и не перепадет. А когда после промежуточных выборов он ослабнет, укрепятся демократы, которые, собственно, и спровоцировали войну на Украине. Уже сегодня глобалисты в ЕС и НАТО настаивают на эскалации в войне с Россией, и Трамп ничего серьезного этому не противопоставляет. Завтра вообще все вернется к полной солидарности НАТО в стремлении любой ценой сохранить однополярный мир и западную гегемонию. Иными словами, Запад будет продолжать войну против нашего суверенитета и готовиться к прямому столкновению. Это станет не началом войны Запада против нас, но ее логическим продолжением, повышением эскалации в одностороннем порядке. Запад един в том, чтобы окончательно лишить нас суверенитета — любого: и малого, и большого.
Эндрю Наполитано, правовед, бывший судья Высшего суда штата Нью-Джерси, автор бестселлеров по версии The New York Times, ведущий подкаста Judging Freedom:
У Соединенных Штатов нет жизненно важного национального интереса в превращении Украины в постоянное поле боя между Вашингтоном и Москвой.
Американцы не получают больше безопасности от того, что российские и украинские солдаты убивают друг друга. НАТО не становится более легитимным от того, что приближается к России.
И американская внешняя политика не становится более принципиальной только от того, что пользуется неубедительным лозунгом «защиты демократии» за рубежом.
Великая держава должна понимать разницу между тем, что она может сделать, и тем, что она обязана сделать. Соединенные Штаты могут продолжать относиться к России как к постоянному врагу. Они могут наращивать военные обязательства в Европе и поддерживать бесконечную войну на Украине. Они могут делать вид, что озабоченности России в сфере безопасности абсолютно неправомерны, одновременно настаивая на том, что собственные интересы безопасности США священны и неприкосновенны.
Или США могут вернуться к более старому и мудрому принципу реализма: у всех наций есть интересы, границы имеют значение, военные союзы имеют последствия, обещания должны выполняться, суверенитет важен, а ядерные державы должны учиться сосуществовать.
Целью не может быть американская победа над Россией.
Это невыполнимо и нецелесообразно.
Целью должны быть мир и дружба между Америкой и Россией.
Нельсон Вонг, вице-президент Шанхайского центра стратегических и международных исследований, участник Международного дискуссионного клуба «Валдай»:
Для российских стратегов вывод очевиден: Китай — надежный экономический партнер, но никак не военный союзник. Его пять руководящих принципов — это обязательное ограничение, а не предмет для переговоров. Для Москвы наиболее разумным курсом остается углубление двусторонней экономической интеграции при сохранении самостоятельного военного и дипломатического потенциала. Принять ограниченное взаимодействие с Китаем за его безграничную поддержку было бы тяжелым стратегическим просчетом и могло бы привести к чрезмерному расширению российских обязательств и опасной зависимости.
Для западных политиков этот анализ дает иной урок.
Рассматривать Пекин как де-факто союзника Москвы — значит недооценивать реальные ограничения, в рамках которых действует Китай, и рисковать превратить собственные предположения в самоисполняющееся пророчество.
Конструктивное взаимодействие с Пекином по вопросам, где интересы совпадают (климат, нераспространение ядерного оружия, глобальная экономическая стабильность), остается возможным одновременно с жестким сдерживанием там, где позиции расходятся. Черно-белая парадигма, доминирующая во многих западных комментариях, мешает увидеть более сложную, но более точную картину.
Китайско-российско-американский треугольник — это реальность, требующая внимания и не позволяющая собой пренебрегать. Политики, застрявшие в логике игры с нулевой суммой и схемах времен холодной войны, не смогут эффективно ориентироваться в формирующемся многополярном порядке. Те же, кто признает как последовательность основанной на принципах стратегии Пекина, так и присущие ей противоречия, смогут выстроить реалистичное и устойчивое взаимодействие в наступающем многополярном столетии.