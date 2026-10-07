Азарт отставился

Букмекеры в этом году сократили свои спонсорские программы и рекламную активность на 15–20%, ожидая заметного сокращения рынка и в 2027 году. На отрасль давит рост налоговой и административной нагрузки, увеличение стоимости привлечения аудитории, а также отсутствие интереса к спорту и ставкам среди молодежи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Геодакян / ТАСС Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Объем спонсорских программ и рекламной активности букмекеров с января по сентябрь сократился на 15–20%. Об этом “Ъ” рассказали в БК Pari (занимает четвертое место в рейтинге букмекеров РБК). За первые пять месяцев 2026 года рынок букмекеров сократился на 1,5%, а по итогам следующего года может сократиться на 10–15%, заявлял на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» исполнительный директор компании Евгений Луговский. В 2027 году также можно ожидать закрытия одной-трех букмекерских компаний легального сектора, добавил он.

В этом году на букмекеров давят ставки по кредитам, недоступность денег в экономике, уровень инфляции, объясняет Евгений Луговский: «В 2026 году рынок беттинга не закроется в плюс. Однако в течение трех-четырех лет букмекерский рынок вернется к росту: 20–40% год к году. Во многом благодаря тому, что российские клубы и сборные должны вернуться на международную арену».

На спонсорские контракты в 2025 году российские букмекеры направили 22,6 млрд руб. (рост на 5 млрд руб. год к году), писали «Ведомости». Порядка 70% всех спонсорских расходов пришлось на «Фонбет» и Winline. Отчисления на спорт при этом составили в 2025 году 38 млрд руб., а в 2026-м могут составить около 40 млрд руб., заявлял в интервью “Ъ” гендиректор Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) Алексей Грачев. В ЕРАИ отказались от комментариев.

В 2025 году рост рынка легальных букмекеров составил 8,4% (1,9 трлн руб.) против 40% в 2024-м. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила уплаты налога на игорный бизнес. Изначально планируемый реформой налог в размере 5% от общей суммы ставок был смягчен и заменен на 7% с разницы между ставками и выигрышами. Сейчас в правительстве РФ обсуждаются новые изменения в налогообложении азартных игр (см. “Ъ” от 2 октября).

В БК «Лига ставок» говорят, что замедление роста рынка и его сокращение связаны с усилением регулирования и налоговой нагрузки и ростом стоимости привлечения аудитории. «ЧМ-2026 существенно поддержал рынок, но это разовый фактор: после завершения турнира мы вернулись к более сдержанной динамике. Я бы точно не ориентировался на двузначный рост, который рынок показывал в предыдущие годы»,— говорит вице-президент компании Ратмир Ронами. Так, он заявил, что в «Лиге ставок» пересмотрели расходы на привлечение и сократили часть маркетингового бюджета. В БК Olimpbet соглашаются с оценкой Pari и говорят, что сократили спонсорские контракты в среднем на 25–30%. На дальнейшую негативную динамику, по словам директора по развитию БК Константина Гусева, повлияет отсутствие крупных спортивных событий и отсутствие интереса к спорту и, следовательно, к ставкам у молодого поколения. На рынок влияет и «закостенелость» маркетинга букмекеров. По словам господина Гусева, в отрасли давно нет никаких новых инструментов и приемов.

Впрочем, не все представители индустрии ощутили на себе снижение спонсорских программ. В футбольном клубе «Динамо Москва» заявили “Ъ”, что, несмотря на негативные тенденции в букмекерской индустрии и влияние этих тенденций на спортивную отрасль, «Динамо» на протяжении уже второго трехлетнего цикла удается держать партнерство на высоком уровне. Так, там говорят, что в июне 2026 года клуб объявил о сотрудничестве с новым титульным партнером — БК «Бетсити». «Контракт рассчитан на три года и предусматривает большое количество опций — как классических для футбола, так и с заходом на территорию лайфстайла»,— говорят там, не раскрывая денежный объем партнерства. “Ъ” направил запрос в ПФК ЦСКА. В «Бетсити» и ФК «Зенит» не ответили “Ъ”. В ФК «Спартак» отказались от комментариев.

Варвара Полонская