Кадровый пожар потушат запасом

Причина такой инициативы — кадровый дефицит и рост нагрузки на пожарные подразделения. Их сотрудники, как отмечается в пояснительной записке, все чаще привлекаются к тушению пожаров, возникающих вследствие «вооруженной агрессии против России». В то же время дежурные подразделения ФПС недоукомплектованы в среднем на 22%. Эта проблема, судя по документам ведомства, возникла относительно недавно. В конце 2023 года укомплектованность реагирующих подразделений составляла 89,9%, а уже в марте 2026 года МЧС сообщало, что некомплект пожарных и спасателей в таких подразделениях превышает 20% и продолжает расти. Особенно остро, по данным ведомства, этот вопрос стоял в Москве, Владимирской, Магаданской и Тульской областях, а также в Удмуртии.