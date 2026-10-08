Кадровый пожар потушат запасом
МЧС предложило использовать мобилизованных для службы в противопожарных частях
08.10.2026, 21:48
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) предлагает пополнять Федеральную противопожарную службу (ФПС) гражданами из запаса, направленными по мобилизации. Ведомство объясняет инициативу ростом нагрузки на и без того недоукомплектованные пожарные части: их сотрудников все чаще привлекают к тушению пожаров, возникающих из-за украинских обстрелов и ударов. Речь идет о подразделениях, которые ликвидируют чрезвычайные ситуации в том числе на объектах критически важной инфраструктуры.
Опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов законопроект вводит для периода мобилизации отдельный порядок комплектования ФПС. Предлагаемая новелла состоит в том, что направленные туда граждане из запаса будут обязаны проходить службу в противопожарной системе. Сейчас же основной закон о службе в ФПС такой возможности не предусматривает.
Речь идет не обо всех сотрудниках МЧС: ФПС входит в состав Государственной противопожарной службы и включает в том числе подразделения, которые непосредственно выезжают на пожары и другие чрезвычайные ситуации. Именно на должности со специальными званиями внутренней службы предлагается направлять мобилизованных.
При этом проект пока задает лишь общую схему.
В нем не указано, какие именно должности смогут занимать запасники, как будет оформляться их прием, какие требования к ним будут предъявляться и по каким правилам они смогут демобилизоваться. Все эти вопросы предлагается определить указом президента. Подготовить его МЧС должно в течение шести месяцев после принятия закона.
Причина такой инициативы — кадровый дефицит и рост нагрузки на пожарные подразделения. Их сотрудники, как отмечается в пояснительной записке, все чаще привлекаются к тушению пожаров, возникающих вследствие «вооруженной агрессии против России». В то же время дежурные подразделения ФПС недоукомплектованы в среднем на 22%. Эта проблема, судя по документам ведомства, возникла относительно недавно. В конце 2023 года укомплектованность реагирующих подразделений составляла 89,9%, а уже в марте 2026 года МЧС сообщало, что некомплект пожарных и спасателей в таких подразделениях превышает 20% и продолжает расти. Особенно остро, по данным ведомства, этот вопрос стоял в Москве, Владимирской, Магаданской и Тульской областях, а также в Удмуртии.
Теперь к существующим способам комплектования предлагается добавить мобилизационный ресурс.
В пояснительной записке отдельно говорится о гражданах из запаса, ранее служивших в ФПС и «имеющих необходимые профессиональные навыки, опыт и квалификацию». Их привлечение, по оценке авторов проекта, позволит ускорить комплектование подразделений. Хотя формально речь не идет только о бывших пожарных: предлагаемая статья говорит о гражданах, в том числе пребывающих в запасе вооруженных сил. Окончательно определить круг тех, кого смогут направлять в ФПС, должен будет президентский указ.
Похожий механизм уже существует в других силовых структурах. В 2023 году законодательство дополнили нормами, позволяющими в период мобилизации направлять граждан из запаса на службу в органы внутренних дел. Тогда же появилась возможность направлять бывших сотрудников Росгвардии на должности со специальными званиями полиции.
МЧС тоже искало способы пополнения реагирующих подразделений. Так, в феврале этого года оно договорилось с Минобороны о ежегодном направлении до 5 тыс. военнослужащих по призыву для комплектования подразделений ФПС (см. “Ъ” от 19 февраля). А в марте МЧС предложило увеличить штатную численность пожарной охраны, предусмотрев возможность прохождения в ней срочной службы.
Что же касается мобилизованных, то в сентябре 2022 года, после объявления частичной мобилизации, МЧС получило указания не привлекать к призыву находившихся в запасе действующих сотрудников ФПС, проходивших службу в территориальных органах и организациях ведомства. Министерству при этом предписывалось продолжить их бронирование и зачисление на специальный воинский учет.