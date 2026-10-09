Провайдерам переключают скорость
Минцифры планирует ввести требование по минимальной скорости интернета в квартирах
09.10.2026, 07:00
Законопроект о реформе отрасли связи планируется может поступить в Госдуму до конца года. В нем Минцифры планирует ввести требование по минимальной скорости сети не менее 1 Гбит/с в каждой квартире. Кроме того, реформой предполагается внесудебный порядок лишения операторов лицензии за повторные нарушения и введение запрета на получение лицензий в течение 10 лет.
Замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко рассказал “Ъ” на форуме «Цифровые решения 2026» 8 октября, что министерство надеется внести законопроект реформы отрасли связи в Госдуму до конца года.
Как уже сообщал “Ъ”, Минцифры готовит реформу отрасли связи. Министерство предлагает изменить лицензирование компаний и ввести несколько уровней лицензий вместо почти 20: муниципальная, базовая, универсальная, генеральная. ИП не смогут оказывать услуги связи. Из-за планируемой Минцифры реформы с рынка может уйти около трети провайдеров из-за несоответствия новым требованиям (см. “Ъ” от 24 апреля), предупреждали ранее операторы. Сейчас в России на топ-5 провайдеров приходится 70% абонентской базы ШПД в B2C-сегменте, по данным «ТМТ Консалтинга».
Господин Угнивенко во время своего выступления на сессии, посвященной регулированию телекоммуникационной отрасли, раскрыл некоторые требования к операторам связи, готовящиеся в рамках реформы. По словам замминистра, прорабатываются:
требования по минимальной скорости сети не менее 1 Гбит/с на домохозяйство в каждом многоквартирном доме (МКД) в течение десяти лет;
внесудебный порядок лишения лицензии за повторные нарушения законодательства в области связи;
введение запрета на десять лет на получение лицензии; обеспечение непрерывности услуг связи.
Как писал ранее “Ъ”, не менее 50% выручки оператора должно будет приходиться на услуги связи; стоимость лицензий будет повышена, и она должна будет соответствовать размеру территории, на которой работает оператор; вводятся требования к минимальному размеру отчислений в резерв универсального обслуживания (РУО — фонд, из которого финансируются проект устранения цифрового неравенства, который реализует «Ростелеком»).
Также господин Угнивенко заявил, что необходимо учесть особенности оказания услуг связи малыми операторами, которые являются единственными на своей территории, дав им время на реализацию новых требований. У компаний будет год на переоформление лицензии без взимания платы, сказал замминистра. В «Вымпелкоме», «МегаФоне», МТС, «Ростелекоме» отказались от комментариев.
Ряд заявленных требований «действительно объективны», говорит исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков, в частности требование о 50% выручки от оказания услуг связи или требования по СОРМ и безопасности: «Их операторы уже реализуют, без этого уже сейчас невозможно продлить лицензии». Он соглашается с тем, что отрасль нужно реформировать: «Нам нужно перестраивать ее в пользу прогрессивного развития, но текущие предложения Минцифры не создают к этому предпосылки». При этом он не согласен с внесудебным порядком отзыва лицензии: «Для начала надо привести в порядок текущие требования к операторам и убрать неэффективные механизмы лицензионной работы. Например, отзыв лицензии за несданный отчет парализует работу и оператора, и обслуживаемых им клиентов. Механизм отзыва лицензии должен быть максимально сложным».
«Главный плюс предлагаемых требований в том, что впервые появляется проверяемое обязательство по ширине канала на уровне отдельного дома»,— считает партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов. Десятилетний срок совпадает с инвестиционным циклом отрасли, операторы не сталкиваются с неисполнимым требованием, уверен он.
При этом, добавляет он, по отраслевым оценкам, финансовым условиям сейчас соответствует лишь малая часть действующих провайдеров: «Многое определит финальная редакция правил. Если послабления для малых региональных операторов сохранятся, абоненты роста цен не увидят. Если нет, связь в малых городах может подорожать».
Газета «Коммерсантъ» №187от 09.10.2026, стр. 9