Провайдерам переключают скорость

Ряд заявленных требований «действительно объективны», говорит исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков, в частности требование о 50% выручки от оказания услуг связи или требования по СОРМ и безопасности: «Их операторы уже реализуют, без этого уже сейчас невозможно продлить лицензии». Он соглашается с тем, что отрасль нужно реформировать: «Нам нужно перестраивать ее в пользу прогрессивного развития, но текущие предложения Минцифры не создают к этому предпосылки». При этом он не согласен с внесудебным порядком отзыва лицензии: «Для начала надо привести в порядок текущие требования к операторам и убрать неэффективные механизмы лицензионной работы. Например, отзыв лицензии за несданный отчет парализует работу и оператора, и обслуживаемых им клиентов. Механизм отзыва лицензии должен быть максимально сложным».