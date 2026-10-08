Путин предложил Пезешкиану помощь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке

Товарооборот между Россией и Ираном за 2025 год вырос более чем на 21%, отметил Владимир Путин. «В экономической сфере процессы можно считать позитивными, безусловно: 21% с лишним — рост товарооборота за прошлый год, за первые семь месяцев текущего года эта тенденция сохраняется»,— сказал он. Российский президент назвал сотрудничество двух стран в гуманитарной сфере «примером для подражания».