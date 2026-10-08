Путин предложил Пезешкиану помощь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке
08.10.2026, 21:38
Президент России Владимир Путин провел в Туркменистане встречу с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Российский президент заявил, что Россия готова «сделать все, что от нее зависит», чтобы помочь Ирану в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.
«Мы знаем, что Иран предпринимает реальные попытки завершить конфликт, который разразился в регионе не по его вине — не по вине Ирана»,— сказал Владимир Путин. Он попросил господина Пезешкиана передать «самые лучшие пожелания верховному лидеру Ирана, пожелать благополучия, всего самого доброго».
Товарооборот между Россией и Ираном за 2025 год вырос более чем на 21%, отметил Владимир Путин. «В экономической сфере процессы можно считать позитивными, безусловно: 21% с лишним — рост товарооборота за прошлый год, за первые семь месяцев текущего года эта тенденция сохраняется»,— сказал он. Российский президент назвал сотрудничество двух стран в гуманитарной сфере «примером для подражания».
Владимир Путин прибыл в Туркменистан 8 октября. За время двухдневного визита президент поучаствует в заседании глав государств СНГ и в Каспийском экологическом саммите. До этого он провел переговоры с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.