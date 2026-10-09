Самолеты приказали долго ждать
Количество длительных задержек авиарейсов за год удвоилось
09.10.2026, 06:30
Количество задержек регулярных пассажирских рейсов продолжительностью от двух часов за девять месяцев 2026 года выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, подсчитали для “Ъ” в «АльфаСтраховании». Вдвое увеличилась и частота отмены вылетов, а по расписанию вылетает только каждый второй рейс. Оценки Росавиации, которые также учитывают рейсы чартеров, малой, грузовой и военной авиации, показывают рост задержек на два часа и более на 20%. Перевозчики и аэропорты говорят, что адаптировались к перебоям в графике, но хотели бы более быстрых оповещений Минобороны о снятии ограничений.
За январь—сентябрь количество длительных задержек регулярных пассажирских авиарейсов выросло в среднем в 2,2 раза, частота отмены рейсов — в 2 раза, подсчитали по запросу “Ъ” в «АльфаСтраховании». Компания автоматически отслеживает рейсы 30 крупных российских и около 60 иностранных авиакомпаний (около 97% пассажиропотока в РФ).
По сравнению с тем же периодом прошлого года количество рейсов с задержкой от 60 минут выросло в 1,7 раза, до 128 тыс. (19% в общем объеме отслеженных рейсов). Число задержек от двух часов увеличилось в 2 раза, до 77 тыс. рейсов (11%), от трех часов — в 2,2 раза, до 51 тыс. (7%). Наиболее длительных задержек — от четырех часов и более — стало больше почти в 2,4 раза (36 тыс. рейсов) — это 5% в общем объеме, в то время как в 2024 году их доля составляла всего 2% (8,7 тыс.).
Ухудшилась и статистика своевременно выполняемых рейсов (в пределах 15 минут от планового времени вылета). По оценкам компании, если за девять месяцев 2025 года вылетело по расписанию 57% рейсов (377 тыс. рейсов), то за тот же период 2026 года — уже 52% (353 тыс. рейсов). По данным Eurocontrol, в Европе в 2025 году пунктуальность отправления составила 70%, а прибытия — 75%. Еще в 2024 году регулярность российских рейсов вписывалась в международный стандарт и составляла 71%, после чего начала стремительно снижаться (см. “Ъ” от 26 января). С конца апреля 2026 года «Ковры» на юге и в Центральной России стали почти ежедневными. Летом Росавиация запретила полеты малой авиации в Московской зоне, снизила предельную высоту полета и запретила транзитные рейсы через столичные аэропорты (см. “Ъ” от 22 июля).
Собственную статистику регулярности воздушного сообщения ведет Росавиация.
Как сообщили “Ъ” в Минтрансе, за восемь месяцев количество рейсов, выполненных с задержкой более двух часов, составило 118,1 тыс., что на 20,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года (98,2 тыс. рейсов). За тот же период, по данным «АльфаСтрахования», число задержек от двух часов увеличилось в 1,9 раза, до 65 тыс. рейсов (11%). Столь существенную разницу в показателях собеседники “Ъ” в отрасли объясняют тем, что статистику Росавиации «размывает» большое количество своевременно выполняемых рейсов малой и госавиации (включает военные самолеты, санавиацию и т. д.), а также чартерных и грузовых самолетов. Авиапредприятия обязаны, но не всегда сообщают о задержках, вызванных «Коврами».
Андрей Никитин, глава Минтранса РФ, 21 июля 2025 года:
«Мы же не можем прогнозировать, когда вводится ''Ковер'' и насколько долго он будет. Это задача военных».
В Росавиации пояснили “Ъ”, что мониторинг задержек ведет Госкорпорация по ОрВД и в статистику попадают все задержки, в том числе связанные с введением сигнала «Ковер». Там подчеркнули, что это не «добровольные сообщения»: авиакомпании обязаны информировать о задержке рейса в соответствии с Табелем сообщений о движении воздушных судов.
Помимо «Ковров» и метеоусловий, среди причин задержек Росавиация также отслеживает и фактор технической неисправности самолетов. Ранее собеседники “Ъ” в отрасли неоднократно говорили о том, что частые закрытия аэропортов помогают перевозчикам маскировать проблемы с состоянием парка. Массовые задержки на трекинговых сайтах больше не указывают на проблему конкретного перевозчика.
В Минтрансе заявили “Ъ”, что доля задержек рейсов, обусловленных техпричинами, в общем количестве задержанных рейсов в 2026 году по сравнению с 2025 годом снизилась с 12,7% до 10,1%. Двое собеседников “Ъ” в авиаотрасли считают, что снижение показателя связано с сокращением провозных емкостей в целом. Как писал “Ъ”, к высокому сезону перевозчики не вывели в эксплуатацию 20% парка, при этом без учета «Аэрофлота» простаивает треть самолетов в топ-10 авиакомпаний (см. “Ъ” от 29 июня). Часть источников “Ъ” считает, что и показатель исправности без «Аэрофлота» и госавиации выглядел бы хуже. В опрошенных “Ъ” авиакомпаниях и аэропортах этот вопрос комментировать не стали.
В «Аэрофлоте» сообщили “Ъ”, что за годы ограничений разработали единый сценарий действий при сбойных ситуациях, согласовав механизмы совместного использования парка самолетов «Аэрофлота» и дочерней «России», а также регламент взаимодействия с аэропортами и хендлинговыми компаниями. В компании подчеркнули, что параллельно усовершенствовали обслуживание пассажиров.
С 2025 года главным достижением в условиях «Ковров» стала возможность выпускать самолеты по секторальным ограничениям определенным курсом вместо сплошного закрытия аэропортов, отмечают собеседники “Ъ”. В S7 рассказали, что секторальные ограничения стали практиковаться в этом году чаще, особенно в Московском авиаузле. Это часто вызывает увеличение времени руления, ожидания очередности на взлет, возможные ограничения по ветру, отметили в компании. Тем не менее это эффективный инструмент, позволяющий выполнять полеты, а не прекращать операционную деятельность и отменять рейсы, заключили там. В «Аэрофлоте» добавили, что благодаря частичным ограничениям перевозчик оперативно корректирует суточный план полетов, перераспределяет ресурсы и получает возможность минимизировать отмены и переносы рейсов. О секторальных ограничениях как о главном инструменте безопасной минимизации простоя сообщили также и во Внуково. Там заявили “Ъ”, что пересекающаяся конфигурация ВПП позволяет максимально эффективно работать при секторальных ограничениях. В Геленджике рассказали, что в их случае эксперимент с секторальными закрытиями невозможен в силу географического положения. Авиаотрасль, отметили в аэропорту, хотела бы «плотнее работать с военным ведомством по своевременному оповещению о снятии режима "Ковер"». «Геленджик — регламентный аэропорт, работаем только днем, поэтому нам важно получать информацию о снятии режима "Ковер" незамедлительно, сразу по поступлении сигнала, чтобы мы успели обслужить пассажиров и выпустить самолеты, стоящие на перроне до закрытия»,— объяснили там. Собеседники “Ъ” еще в трех региональных аэропортах поддержали этот запрос.
Исходя из данных «АльфаСтрахования», при усредненной оценке в 150 кресел на рейс, в 2026 году более 7,6 млн человек — в 2,5 раза больше, чем в 2025 году,— ожидали своего вылета более трех часов. Но количество жалоб пассажиров резко снизилось, говорит глава «Союза пассажиров» Кирилл Янков. Поступающие сейчас обращения пассажиров в основном связаны со сложностями при поиске гостиницы или представителей перевозчиков в аэропортах. Сумма ваучеров на питание — в среднем по отрасли 500 руб.— также считается достаточно скромной, но критических отзывов и по этому вопросу уже фактически нет, заключает господин Янков.
Газета «Коммерсантъ» №187от 09.10.2026, стр. 1