Самолеты приказали долго ждать

С 2025 года главным достижением в условиях «Ковров» стала возможность выпускать самолеты по секторальным ограничениям определенным курсом вместо сплошного закрытия аэропортов, отмечают собеседники “Ъ”. В S7 рассказали, что секторальные ограничения стали практиковаться в этом году чаще, особенно в Московском авиаузле. Это часто вызывает увеличение времени руления, ожидания очередности на взлет, возможные ограничения по ветру, отметили в компании. Тем не менее это эффективный инструмент, позволяющий выполнять полеты, а не прекращать операционную деятельность и отменять рейсы, заключили там. В «Аэрофлоте» добавили, что благодаря частичным ограничениям перевозчик оперативно корректирует суточный план полетов, перераспределяет ресурсы и получает возможность минимизировать отмены и переносы рейсов. О секторальных ограничениях как о главном инструменте безопасной минимизации простоя сообщили также и во Внуково. Там заявили “Ъ”, что пересекающаяся конфигурация ВПП позволяет максимально эффективно работать при секторальных ограничениях. В Геленджике рассказали, что в их случае эксперимент с секторальными закрытиями невозможен в силу географического положения. Авиаотрасль, отметили в аэропорту, хотела бы «плотнее работать с военным ведомством по своевременному оповещению о снятии режима "Ковер"». «Геленджик — регламентный аэропорт, работаем только днем, поэтому нам важно получать информацию о снятии режима "Ковер" незамедлительно, сразу по поступлении сигнала, чтобы мы успели обслужить пассажиров и выпустить самолеты, стоящие на перроне до закрытия»,— объяснили там. Собеседники “Ъ” еще в трех региональных аэропортах поддержали этот запрос.