Директор «Дома с маяком» Лида Мониава останется на своем посту

Лида Мониава останется на должности директора фонда и одноименного хосписа «Дома с маяком», заявил Радио РБК ее адвокат Михаил Бирюков. Накануне СКР прекратил уголовное дело в отношении госпожи Мониавы о распространении фейков об армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

«Она продолжает работать в "Доме с маяком". Дом продолжает функционировать, помощь детям оказывается... Если нет приговора и нет судебного следствия, дело прекращено, значит, нет оснований для нее покидать пост директора»,— пояснил господин Бирюков.

По словам адвоката, для снятия мер пресечения следователь должен уведомить службу исполнения наказаний о прекращении дела. Соответствующее представление отправили по почте, оно будет идти «до недели», заявил адвокату следователь. Михаил Бирюков уточнил, что просил отправить ему фото документа и был готов приехать в СКР, чтобы получить его на руки, однако следователь «уперся» и сказал, что отправит по почте.

Лиду Мониаву задержали 2 сентября по подозрению в распространении ложной информации о действиях российских военнослужащих против мирных жителей Украины. Как уточнял «Ъ» ее адвокат, обвинение было связано с постом в Telegram от февраля 2023 года. 3 сентября суд назначил госпоже Мониаве запрет определенных действий. Она не признала вину, но решила покинуть пост директора «Дома с маяком». 6 октября ее адвокат заявил, что уголовное дело прекращено из-за отсутствия состава преступления. Как выяснил «Ъ», СКР принял это решение по результатам лингвистической экспертизы.

Подробности — в материале «Ъ» «"Дом с маяком" перевесил фейки».