Погрызть грант науки

На развитие ИИ-решений предлагается выделять до 10 млрд руб. в год в виде грантов и льготного кредитования. Такая мера рассчитана не только на «суверенные» и «национальные» модели, но и более узкие ИИ-решения. Бизнес идею поддерживает, но ждет более четких и подробных критериев для получения такой поддержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Минцифры планирует ввести финансовые меры поддержки проектов в сфере искусственного интеллекта, включающие льготное кредитование и гранты на пилотное тестирование ИИ-решений. Как стало известно “Ъ”, общий объем финансирования может достигать 10 млрд руб. в год: 8 млрд руб. на разработку и 2 млрд руб. на вычислительные мощности. Подготовку документа подтвердили три источника “Ъ”, знакомые с ходом обсуждения.

В рамках первого механизма российским организациям планируется предоставлять субсидированные кредиты через уполномоченные банки на разработку, внедрение и масштабирование ИИ-решений — по аналогии с действующими программами поддержки ИТ-отрасли. Целевая структура расходов адаптирована под специфику ИИ-проектов и, в частности, включает создание и приобретение вычислительной инфраструктуры, формирование и верификацию наборов данных, а также дообучение моделей. Второй механизм — грантовая поддержка пилотного тестирования ИИ-решений, «ранее не имевших аналогов», в приоритетных отраслях экономики, социальной сфере и госуправлении. Оператором грантового отбора может выступить РФРИТ, а размер гранта — покрывать до 80% стоимости проекта.

Дмитрий Григоренко, руководитель аппарата правительства, в феврале 2026 года (цитата по «Ведомостям»): Мы сейчас на полном серьезе обсуждаем внедрение искусственного интеллекта в систему госуправления. У нас много успешных практик.

«Дополнительные меры поддержки разработки и внедрения отечественных ИИ-решений, в том числе компенсация части затрат разработчиков на вычислительные мощности, рассматриваются в рамках рабочей группы при подкомиссии по вопросам развития технологий искусственного интеллекта правительства РФ»,— пояснили в пресс-службе Минцифры. Как добавили там, конкретные параметры мер и сроки их запуска еще в проработке. «Обсуждение мер поддержки отечественных ИИ-решений, как финансовых, так и нефинансовых, продолжается»,— уточнили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. “Ъ” направил запрос в ВК, «Яндекс», Сбербанк. Т-Банк отказался от комментариев.

«Отдельного пояснения требует критерий "ранее не имевших аналогов": как будет оцениваться новизна — на уровне технологии, функциональности или применения в конкретной отрасли?» — рассуждает гендиректор Ivideon Заур Абуталимов. По его словам, в прикладном ИИ ценность часто заключается в адаптации существующих моделей к задаче заказчика. Поэтому для оценки перспектив участия в грантах необходимо понять требования, в том числе к импортозамещению, социальной значимости и результатам проекта, считает господин Абуталимов.

Эффект от этих вложений будет разным для разных сегментов, говорит руководитель ИИ проектов Т1 Сергей Голицын. Для крупных инфраструктурных проектов в здравоохранении, госуслугах или промышленной автоматизации это скорее средний уровень финансирования. Его может хватить на поддержку двух-трех крупных консорциумов и доведение прототипов до пилотирования. Для малого и среднего бизнеса, на который приходится значительная часть ИИ-стартапов, 8 млрд руб.— уже очень существенный объем поддержки. Она может дать компаниям возможность доработать продукты, провести пилотирование и получить первых крупных заказчиков. «Для российского рынка это заметный ресурс, который может увеличить число ИИ-проектов. При этом важно, чтобы условия программы были понятны и позволяли участвовать в ней не только крупным компаниям»,— добавил эксперт.

Такое финансирование заинтересует большое количество игроков, которые выступят «прокладками» между регулятором и разработчиком, который «сам не готов заходить в субсидии и гранты», предупреждает замдиректора управления продуктов и технологии «Е-Флопс» Филипп Моднов. Финансирование отдельно вычислительных ресурсов может быть полезно в том числе и после разработки, при тестировании, пилоте и промышленной эксплуатации, отмечает директор по стратегии и развитию ИИ Cloud.ru Дмитрий Юдин. Однако должны быть понятными и соразмерными проектам отчетность и требования к размещению данных. «Тогда и небольшая команда сможет участвовать в отборе наравне с крупными компаниями»,— добавляет он.

Филипп Крупанин, Ника Сизова