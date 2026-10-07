Все признаются в «Патриоте»

С этой компанией в декабре 2025 года были заключены госконтракты на комплексное инженерно-техническое и санитарное обслуживание зданий, сооружений, помещений и прилегающих территорий парка «Патриот» в Одинцовском городском округе Подмосковья, а также филиала парка «Патриот» в Кронштадте (Санкт-Петербург) на сумму более 1,4 млрд руб. По версии следствия, господин Мелимук выдвинул коммерсанту требование о ежеквартальной выплате ему 10% от фактической оплаты работ по контрактам, обещая в дальнейшем свою помощь в заключении договоров с его фирмой и беспрепятственную работу по ним. Вероятно, вознаграждение предназначалось руководителю парка. Пока неизвестно, признал господин Васильев вину или не согласен с выдвинутым обвинением.