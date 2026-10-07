Все признаются в «Патриоте»
Гендиректор парка Минобороны определен под домашний арест
07.10.2026, 21:12
Хамовнический райсуд Москвы отправил под домашний арест гендиректора парка «Патриот» Минобороны Игоря Васильева, подозреваемого во взяточничестве. Как стало известно “Ъ”, ранее в рамках того же дела суд в начале месяца избрал меры пресечения еще пяти фигурантам, часть из которых пошли на сотрудничество со следствием.
Избрания меры пресечения назначенному в сентябре 2025 года директором парка «Патриот» Игорю Васильеву журналисты ждали с раннего утра. Однако в суд его привезли в районе трех часов дня под конвоем с застегнутыми в наручники руками.
Само заседание началось уже после шести часов вечера, когда суд закрыл двери для посетителей.
По данным “Ъ”, ходатайство Главного военного следственного управления Следственного комитета России о домашнем аресте подозреваемого отчасти было обусловлено возрастом 65-летнего фигуранта, который имеет целый ряд хронических заболеваний.
В свою очередь адвокаты задержанного настаивали на избрании фигуранту еще более мягкой меры пресечения, предложив запрет определенных действий. Также защита привела данные о множестве благодарностей и наград господина Васильева, долгие годы занимавшего высокие посты. Как ранее писал “Ъ”, он успел поработать заместителем руководителя Росстата, был сенатором от Коми, аудитором Счетной палаты, руководил Росреестром и занимал пост губернатора Кировской области. В итоге, взвесив доводы сторон, суд удовлетворил просьбу следствия.
Господин Васильев был задержан 5 октября. По данным СМИ, его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Первоначально СМИ сообщали, что в деле речь идет о незаконном вознаграждении в 80 млн руб. Позже РБК со ссылкой на свои источники написал, что господину Васильеву вменяется в вину получение 18 млн руб. от генерального директора и учредителя компании «Гермес» Евгения Мариева. Последний также проходит взяткодателем на ту же сумму в деле заместителя директора парка «Патриот» Виталия Мелимука, которого Одинцовский суд Московской области заключил под стражу 20 апреля 2026 года.
С этой компанией в декабре 2025 года были заключены госконтракты на комплексное инженерно-техническое и санитарное обслуживание зданий, сооружений, помещений и прилегающих территорий парка «Патриот» в Одинцовском городском округе Подмосковья, а также филиала парка «Патриот» в Кронштадте (Санкт-Петербург) на сумму более 1,4 млрд руб. По версии следствия, господин Мелимук выдвинул коммерсанту требование о ежеквартальной выплате ему 10% от фактической оплаты работ по контрактам, обещая в дальнейшем свою помощь в заключении договоров с его фирмой и беспрепятственную работу по ним. Вероятно, вознаграждение предназначалось руководителю парка. Пока неизвестно, признал господин Васильев вину или не согласен с выдвинутым обвинением.
При этом не исключено, что в деле может быть и ряд других эпизодов. В начале октября тот же Хамовнический суд избрал меры пресечения пяти обвиняемым: под домашний арест отправился господин Мариев, которому вменили в вину дачу взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Днем ранее, 2 октября, суд заключил в СИЗО двух заместителей гендиректора парка «Патриот» — Сергея Федосова и Алексея Павлюкова. Первому инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а второму — взяточничество.
Также под домашними арестами по решению суда 2 и 3 октября оказались еще два подрядчика парка — директор ликвидирующейся компании БСМ Владимир Наюн и предприниматель Евгений Зелькин.
Последний занимает пост гендиректора строительной компании ОИК, а также зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, который занимается детальностью по благоустройству ландшафта. Ему вменяется в вину дача взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ), тогда как господину Наюну — ее получение (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Бизнесмен связан с компанией «Международные конгрессы и выставки», которая является партнером парка «Патриот» и в 2024 году выиграла тендер на инженерно-техническое обслуживание филиала парка «Патриот» в Кронштадте, занималась организацией форума «Армия», международного военно-морского салона «Флот» и конгресса «Диверсификация ОПК», проходивших на территории парка «Патриот» в Одинцовском округе и в Кронштадте.
Избрание для ряда фигурантов более мягких мер пресечения, нежели заключение под стражу, может свидетельствовать о том, что они стали сотрудничать со следствием, рассчитывая в дальнейшем подписать с прокуратурой соответствующие соглашения. Именно так в итоге поступил бывший руководитель парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов. В августе 2025 года суд назначил ему пять лет колонии за мошенничество на сумму 25,8 млн руб. и служебный подлог (ч. 4 ст. 159 и ст. 292 УК РФ). Его дело было рассмотрено в особом порядке, что обеспечило минимальное наказание.