Абонемент для инвестора

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Структуры сети фитнес-клубов DDX приобрели здание в центре Москвы
08.10.2026, 01:07
ООО «Проект Лаки», связанное с сетью фитнес-клубов DDX, стало владельцем здания на 6 тыс. кв. м в жилом комплексе Lucky в центре Москвы, где оператор уже занимает площади. Сумма сделки могла достигнуть 1,8 млрд руб. Такая покупка редка для рынка: в 89% случаев фитнес-клубы развиваются на арендованных площадях.
Структура девелоперской компании Vesper продала здание на 6 тыс. кв. м в жилом комплексе Lucky в центре Москвы, обнаружил “Ъ” в сервисе Asseto. Там сказано, что новым владельцем здания, где расположен термальный комплекс и фитнес-клуб DDX, стало ООО «Проект Лаки». В Vesper и ООО «Проект Лаки» не ответили на запрос “Ъ”.
По данным СПАРК, ООО «Проект Лаки» принадлежит закрытому паевому инвестфонду «СГ-Инвестиции» под управлением ООО УК «Промфинактив» (с долей в 30%), фонду «Биге» под управлением АО «Контрада капитал» (22,62%), Татьяне Ситниковой (30%), Андрею Суздальцеву (10,38%), Ольге Зиновьевой (4%) и Оксане Астаховой (3%). Фонд «Биге», в свою очередь, также владеет долями в ООО «Илон», которое управляет сетью фитнес-клубов DDX, среди учредителей которого Иван Ситников, а также основатели Росевробанка (в конце 2018 года объединился с Совкомбанком) Илья Бродский и Андрей Суздальцев.
Господин Суздальцев также владеет долями в ГК «Росевросити», которая строит жилые комплексы. В «Росевросити» не ответили на запрос “Ъ”, господин Ситников отказался от комментариев.
По оценке старшего директора департамента оценки и консалтинга CMWP Антона Калистратова, рыночная стоимость проданного здания может составлять 1,2–1,8 млрд руб. Опрошенные “Ъ” эксперты говорят, что ранее у структур, связанных с DDX, не было подобных сделок по приобретению недвижимости в собственность. Сеть развивается преимущественно в торгцентрах на арендуемых площадях, уточняет управляющий партнер FitnessData Максим Боровиков.
Для фитнес-операторов такие сделки скорее исключение, подтверждает директор по стратегическому развитию «Магазина Магазинов» Вячеслав Кацегоров. По итогам сентября 2026 года в России действовало около 10,7 тыс. фитнес-объектов, следует из подсчетов Национального фитнес-сообщества. Около 89% из них, или примерно 9,5 тыс., работают на арендованных площадях, уточняют в ассоциации.
10,7 тыс. фитнес-объектов
действовало в России в сентябре 2026 года, по подсчетам Национального фитнес-сообщества
Большинство фитнес-сетей предпочитают аренду из-за низкого порога входа и гибкости масштабирования, отмечает управляющий партнер RedStone Индира Шафикова. Аренда сегодня формирует до 35% расходов фитнес-объекта и остается одной из крупнейших статей затрат, говорит глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
В отдельных случаях фитнес-оператору целесообразнее приобрести площадку и адаптировать ее под свои требования, чем инвестировать сопоставимые средства в арендованное помещение, говорит директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. Например, когда обустройство объектов требует более существенных вложений в инженерные системы и неотделимые улучшения, в частности в клубы с бассейнами.
Для новых собственников это не обычный проект, а венчурная инвестиция, так как само здание соединило в себе четыре формата: DDX NERO, термы, бани и бар-ресторан, отмечает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. Крупные институциональные инвесторы редко вкладываются в здания с фитнес-клубами, резюмирует Евгения Хакбердиева.
Газета «Коммерсантъ» №186от 08.10.2026, стр. 9