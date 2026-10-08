Урезание коллективных инвестиций
Инвесторы умерили аппетиты к ПИФам
09.10.2026, 02:02
В сентябре интерес частных инвесторов к ПИФам резко сократился. По итогам минувшего месяца чистые привлечения упали вдвое, до 44,6 млрд руб. Спад связан с выходом инвесторов из облигационных фондов, а также с увеличением объема заимствований Минфином. Спрос сохранился лишь на фонды денежного рынка и облигаций с переменным купоном. Впрочем, участники рынка ожидают сезонного роста спроса в ближайшие месяцы, при этом инвестиционные предпочтения останутся прежними.
По оценке “Ъ”, основанной на данных Investfunds, в сентябре чистый приток в розничные фонды (открытые и биржевые ПИФы) составил 44,6 млрд руб. Это почти вдвое меньше объема инвестиций, поступивших в августе, и на 41% уступает показателю сентября 2025 года. В первую очередь интерес инвесторов сократился к облигационным фондам, из которых за месяц чистый отток составил 35,5 млрд руб. В этом году фонды этой категории сталкивались с оттоком лишь в июле, однако тогда результаты были более чувствительные (свыше 88 млрд руб.). При этом в отчетном месяце вложения россиян в фонды денежного рынка выросли с 70 млрд до 73 млрд руб.
Участники рынка связывают охлаждение на рынке коллективных инвестиций с корректировкой денежно-кредитной политики Банка России, ростом дефицита бюджета и геополитикой. В первой половине минувшего месяца регулятор сохранил ключевую ставку в размере 14%. Хотя данное решение и было ожидаемым аналитиками, но осторожные оценки относительно дальнейшей ее траектории были негативно расценены инвесторами. Позже Минфин существенно скорректировал планы заимствований на этот год, повысив их с 5,5 трлн до 6,5 трлн руб., что вызвало рост доходностей ОФЗ (см. “Ъ” от 2 октября).
Рост доходностей привел к падению цен на классические облигации и к просадке стоимости чистых активов фондов, в состав которых они входят. «Многие инвесторы решили переждать данный период в фондах денежного рынка, а также в фондах, ориентированных на облигации с переменным купоном»,— отмечает директор по инвестициям УК «Первая» Андрей Русецкий. В частности, в отчетном месяце основной отток средств пришелся на ПИФ «Первая — Фонд Рублевые сбережения» (УК «Первая»), клиенты которого забрали в чистом виде 50,6 млрд руб. При этом часть этих средств могла быть реинвестирована в другой фонд УК — «Первая — Фонд Облигации с переменным купоном», чистые притоки в который превысили 29 млрд руб.
Вместе с тем частные инвесторы увеличили вывод средств и из фондов акций. В сентябре эти ПИФы зафиксировали чистый отток в размере 4,1 млрд руб. против 1,6 млрд руб. в августе. Активнее в этом году инвесторы забирали деньги из таких фондов лишь в марте (4,6 млрд руб.). Несмотря на оживление фондового рынка в начале месяца, по его итогам индекс Московской биржи опустился ниже 2300 пунктов. С начала года основной фондовый индикатор потерял более 18%. Дополнительное давление на рынок оказали пауза в цикле снижения ключевой ставки, усиление проинфляционных рисков и сохраняющаяся неопределенность относительно внешних условий. «В текущих условиях акции вынуждены конкурировать за капитал розничных инвесторов с относительно консервативными инструментами, прежде всего фондами денежного рынка и облигаций с переменным купоном. Пока ключевая ставка остается на высоком уровне, такие инструменты позволяют получать доходность, близкую к текущему уровню ключевой ставки»,— отмечает директор департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктор Барк.
Впрочем, в ближайшие месяцы участники рынка рассчитывают на восстановление инвестиций. Как отмечает руководитель по развитию бизнеса УК ПСБ Тимур Рамазанов, этому будет способствовать сезонный рост активности розничных инвесторов. «Разнообразие фондов за последние годы заметно увеличилось и отвечает потребностям практически всех инвесторов: от самых консервативных до агрессивных. ПИФы, ориентированные на инструменты денежного рынка и краткосрочные облигации, продолжат пользоваться спросом и могут заменять банковские продукты, создавая подушку ликвидности»,— отмечает господин Рамазанов.
Газета «Коммерсантъ» №187от 09.10.2026, стр. 8