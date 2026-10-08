Урезание коллективных инвестиций

Вместе с тем частные инвесторы увеличили вывод средств и из фондов акций. В сентябре эти ПИФы зафиксировали чистый отток в размере 4,1 млрд руб. против 1,6 млрд руб. в августе. Активнее в этом году инвесторы забирали деньги из таких фондов лишь в марте (4,6 млрд руб.). Несмотря на оживление фондового рынка в начале месяца, по его итогам индекс Московской биржи опустился ниже 2300 пунктов. С начала года основной фондовый индикатор потерял более 18%. Дополнительное давление на рынок оказали пауза в цикле снижения ключевой ставки, усиление проинфляционных рисков и сохраняющаяся неопределенность относительно внешних условий. «В текущих условиях акции вынуждены конкурировать за капитал розничных инвесторов с относительно консервативными инструментами, прежде всего фондами денежного рынка и облигаций с переменным купоном. Пока ключевая ставка остается на высоком уровне, такие инструменты позволяют получать доходность, близкую к текущему уровню ключевой ставки»,— отмечает директор департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктор Барк.