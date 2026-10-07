Метры потеряли инвесторов

Объем вложений в коммерческую и жилую недвижимость в России по итогам января—сентября 2026 года сократился на треть год к году, до 565 млрд руб. Это связано с дорогим кредитованием, дефицитом качественных активов и более высокой доходностью банковских депозитов. По прогнозам экспертов, к концу 2026 года общая сумма инвестиций в недвижимость составит 850–900 млрд руб. против 1,2 трлн руб. годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Совокупный объем инвестиций в недвижимость в целом по РФ по итогам января—сентября 2026 года сократился на треть год к году, до 565 млрд руб., подсчитали в IBC Real Estate. Похожую динамику фиксируют в CORE.XP: по данным компании, объем вложений в недвижимость за три квартала 2026 года снизился на 12% год к году, до 600 млрд руб. Сократилось и количество трансакций: за этот же период было закрыто 168 сделок, что на 28% ниже год к году, по подсчетам IBC Real Estate.

Снижение обусловлено по-прежнему дорогим заемным финансированием и высокой налоговой нагрузкой, отмечает партнер NF Group Марина Малахатько. Дополнительно сказывается на снижении инвестиционной активности дефицит качественных объектов: часть собственников пока не готова продавать свои активы, обеспечивающие им самим оптимальную доходность, говорит директор департамента инвестиций и рынков капитала Bright Rich | CORFAC International Екатерина Андреева.

Сейчас инвесторы предпочитают вкладываться в банковские депозиты — доходность по ним выше, чем от вложений в недвижимость, говорит директор по развитию инвестиционной компании «Кама Капитал» Евгений Трушин. Кроме того, по словам Марины Малахатько, средний срок окупаемости проектов на рынке недвижимости вырос с 9 до 12–15 лет.

Текущий объем инвестиций в основном обеспечивают профессиональные инвесторы и компании, управляющие закрытыми паевыми инвестиционными фондами, добавляет Екатерина Андреева. По ее словам, востребованными остаются стрессовые активы или объекты с потенциалом редевелопмента и роста доходности — такие проекты обычно продаются с дисконтом, что позволяет инвестору быстрее вернуть вложенные средства.

Наиболее заметно активность инвесторов сократилась в складском сегменте из-за рисков утраты актива и роста стоимости страхования после участившихся атак БПЛА, отмечает Марина Малахатько. Основной объем вложений в этот сектор по итогам третьего квартала 2026 года обеспечила продажа активов Raven Russia — данная трансакция за этот период заняла около 86% от общего объема инвестиций в логопарки, говорит руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян. По данным эксперта, в целом за третий квартал текущего года объем сделок с логопарками увеличился более чем вдвое год к году, до 123 млрд руб.

Заметно снизился интерес инвесторов к гостиничной недвижимости: по подсчетам руководителя департамента рынков капитала Nikoliers Дениса Платова, в январе—сентябре 2026 года объем инвестиций в гостиничный сектор уменьшился на 41% год к году, до 35 млрд руб. Это связано с высокой базой прошлых лет, повышенными операционными рисками и чувствительностью этого сегмента к колебаниям спроса, поясняет господин Платов.

В то же время объем вложений в офисную недвижимость по итогам девяти месяцев 2026 года снизился на 22% год к году, до 195 млрд руб., говорит коммерческий директор CORE.XP Елена Денисова. Она добавляет, что часть спроса в сегменте обеспечивают небольшие офисные блоки: всего за этот период было реализовано такой недвижимости на 63 млрд руб., что на 31% больше год к году. Спрос на качественные офисные объекты устойчив в долгосрочной перспективе, отмечает Екатерина Андреева. Даже в условиях растущей вакантности в бизнес-центрах объекты в сложившихся деловых районах продолжают оставаться востребованными.

По прогнозам Микаэла Казаряна, объем инвестиций в недвижимость в РФ по итогам 2026 года может составить 850–900 млрд руб. Для сравнения: годом ранее этот показатель был на уровне 1,2 трлн руб., напоминает эксперт. Госпожа Малахатько также считает, что предпосылок к резкому росту объемов вложений до конца текущего года пока нет.

София Мешкова