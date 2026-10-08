Доставщики разогнали зарплаты
Средняя оплата труда курьеров выросла за год более чем на 38%
08.10.2026, 07:30
В сентябре 2026 года средняя зарплата курьеров в России составила 190 тыс. руб. в месяц — это почти на 39% больше, чем годом ранее. Оплата труда доставщиков сейчас растет быстрее, чем раньше. Это может быть связано с дефицитом персонала из-за оттока мигрантов и студентов, подрабатывающих в этом сегменте летом, а также с подготовкой к пиковому сезону.
В России ускорился рост зарплаты курьеров. По данным рекрутингового сервиса hh.ru, медианная предлагаемая зарплата на такие вакансии в сентябре выросла на 38,7% год к году, до 190 тыс. руб. Темпы роста оказались на 16,4 процентного пункта выше, чем год назад. По данным hh.ru, с января по октябрь этого года российские работодатели разместили более 219,8 тыс. вакансий для курьеров — вдвое больше год к году. По данным директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, за третий квартал 2026 года медианная зарплатная курьеров составила 134,6 тыс. руб. в месяц —на 31% выше, чем годом ранее.
Такой рост оплаты труда может быть связан с ростом числа вакансий в крупнейших городах страны, где зарплаты традиционно выше, а также со спросом на автокурьеров, считают в SuperJob. Кроме того, отмечают в компании, заработная плата сильно зависит от типа доставки. Медианная зарплата автокурьеров на полную занятость в Москве составляет 150 тыс. руб. в месяц, максимальная может достигать 350 тыс. руб. Пешие же курьеры получают от 105 тыс. до 200 тыс. руб.
Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров связывает значительный рост заработной платы с оттоком мигрантов, трудоустраивающихся в этой сфере. По его оценке, за последний год из-за ослабления курса рубля РФ покинуло более 150 тыс. мигрантов. При этом традиционно в сентябре отток курьеров наблюдается и из-за школьников и студентов, подрабатывавших летом, поясняет господин Бурмистров.
37 миллиардов рублей
составил оборот рынка курьерских услуг в РФ в январе—июне 2026 года, по данным Росстата
Издержки компаний на привлечение, удержание, вознаграждения курьерам-партнерам растут из-за стабильно высокого спроса на персонал, считает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России Александр Митюков. Это стимулирует компании больше внимания уделять снижению расходов на доставку. Например, в «Яндекс Лавке» активно расширяют доставку роботами: сейчас она доступна в каждом шестом дарксторе. Онлайн-ритейлер «Самокат» расширил свою функцию самовывоза заказа из ближайшего даркстора во всех городах присутствия.
Директор по персоналу компании «Курьер Сервис Экспресс» Татьяна Корнеева также отмечает острую нехватку доставщиков. В Москве и Санкт-Петербурге среди розничных и логистических компаний наблюдается серьезная конкуренция за персонал на массовые позиции, а в городах с массовой логистикой и промышленностью, например в Екатеринбурге и Казани, остро не хватает водителей и кладовщиков.
По мнению госпожи Корнеевой, это связано с оттоком молодежи и квалифицированных специалистов из регионов в столичные города. Кроме того, повышение зарплаты может быть связано с увеличением ставок в пиковый сезон с октября по декабрь. За недавнее время, по ее оценке, оплата труда водителей, линейных и складских работников увеличилась на 16% год к году.
На развитие рынка курьерских услуг влияет не только нехватка персонала. В первой половине 2026 года темпы роста в этом сегменте значительно замедлились, с 33,4% годом ранее до 8,8% в этом. По подсчетам “Ъ” на основе данных Росстата, в январе—июне этого года оборот рынка составил 37 млрд руб. Причина такого замедления — насыщение отрасли в Москве, обеспечивающей значительный объем всего российского рынка, высокая база прошлых лет, замедление роста e-commerce и высокая стоимость доставки из-за ограниченного потребительского спроса (см. “Ъ” от 5 августа).
Если раньше рост рынка курьерских услуг обеспечивала доставка из магазинов и заведений общепита, то сейчас более активно развиваются другие услуги, например доставка отправлений между людьми, доставка в пункты выдачи заказов, грузовые и внутригородские экспресс-доставки, отмечает Александр Митюков.
Газета «Коммерсантъ» №186от 08.10.2026, стр. 8