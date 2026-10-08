Доставщики разогнали зарплаты

В России ускорился рост зарплаты курьеров. По данным рекрутингового сервиса hh.ru, медианная предлагаемая зарплата на такие вакансии в сентябре выросла на 38,7% год к году, до 190 тыс. руб. Темпы роста оказались на 16,4 процентного пункта выше, чем год назад. По данным hh.ru, с января по октябрь этого года российские работодатели разместили более 219,8 тыс. вакансий для курьеров — вдвое больше год к году. По данным директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, за третий квартал 2026 года медианная зарплатная курьеров составила 134,6 тыс. руб. в месяц —на 31% выше, чем годом ранее.