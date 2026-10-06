Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса ради победы над Ираном

Президент США Дональд Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего, комментируя риски, на которые он готов пойти в войне с Ираном. Об этом он заявил на предвыборном митинге в Гранд-Айленде, штат Небраска.

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Фото: Mark Schiefelbein / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Господин Трамп назвал рост цен на топливо из-за боевых действий на Ближнем Востоке «небольшой платой за то, чтобы сохранить мир и нашу страну в безопасности».

«Они могли бы уничтожить город. Пусть они уничтожат Лос-Анджелес. Пусть они уничтожат Сан-Диего. Это очень небольшая плата, и все это очень скоро закончится. По сути, все уже почти закончено. Хотя они могут еще немного поупрямиться»,— сказал американский президент (цитата по Mediaite).

Как отмечает Mediaite, слова президента о гипотетическом ударе по крупнейшим городам Калифорнии присутствующие на митинге встретили аплодисментами.