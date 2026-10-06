Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса ради победы над Ираном
Президент США Дональд Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего, комментируя риски, на которые он готов пойти в войне с Ираном. Об этом он заявил на предвыборном митинге в Гранд-Айленде, штат Небраска.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Mark Schiefelbein / AP
Господин Трамп назвал рост цен на топливо из-за боевых действий на Ближнем Востоке «небольшой платой за то, чтобы сохранить мир и нашу страну в безопасности».
«Они могли бы уничтожить город. Пусть они уничтожат Лос-Анджелес. Пусть они уничтожат Сан-Диего. Это очень небольшая плата, и все это очень скоро закончится. По сути, все уже почти закончено. Хотя они могут еще немного поупрямиться»,— сказал американский президент (цитата по Mediaite).
Как отмечает Mediaite, слова президента о гипотетическом ударе по крупнейшим городам Калифорнии присутствующие на митинге встретили аплодисментами.
В марте 2026 года Дональд Трамп объяснял необходимость войны тем, что без вмешательства Иран мог бы получить ядерное оружие, которое стало бы угрозой для каждого американца. В такой логике боевые действия должны продолжаться до достижения всех заявленных целей, а риск для американских городов подается как цена предотвращения более масштабной угрозы безопасности США.
Другим обоснованием операции власти США называли препятствия свободному судоходству в Ормузском проливе и атаки беспилотников на коммерческие суда. В апреле 2026 года Трамп также связывал скачок цен на бензин с атаками Ирана на коммерческие танкеры, представляя подорожание топлива как краткосрочное последствие противостояния.
При этом военная цель имеет жесткое ограничение: по оценке сенатора Криса Мерфи, большая часть ядерной программы Ирана находится под землей, поэтому одними ударами уничтожить ее нельзя; наземное вторжение он называл более катастрофичным и менее популярным. На этом фоне рост цен на бензин и поддержка иранской кампании на уровне 34% создавали для Трампа в апреле 2026 года серьезную внутриполитическую проблему.