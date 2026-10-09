Кремль опубликовал фото с дня рождения Путина со Шредером
09.10.2026, 08:23
Пресс-служба Кремля опубликовала фотографии со встречи президента Владимира Путина с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером. Политик стал членом набсовета российской сети Globus.
Как следует из сообщения президентской пресс-службы, Владимир Путин «из сообщений СМИ узнал», что господин Шредер находится в Москве. В свой день рождения, 7 октября, «президент пригласил своего старого друга к себе домой». Немецкий политик присоединился к празднованию в кругу близких. Кремль опубликовал фото со встречи.
Ранее в тот день господин Шредер посетил гипермаркет «Глобус» в Одинцово. Он провел рабочую встречу с руководством компании.