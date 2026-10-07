Нефть испугали войной
Российские сорта Urals и ESPO в сентябре подорожали почти на треть
08.10.2026, 01:07
Российская нефть в сентябре подорожала на 28–33% за счет перебоев с поставками ближневосточной. Особенно ярко этот фактор проявился в цене поставок в Китай, в меньшей степени — в Индию, где дисконт к зарубежным сортам сменился премией. Аналитики не берутся прогнозировать, как долго продлится такая ситуация, поскольку многое зависит от эскалации конфликта между США и Ираном.
Стоимость российского сорта нефти Urals в сентябре выросла на 28,6% к августу, до $85 за баррель, а смеси ESPO (ВСТО) — на 33,3%, до $104 за баррель, говорится в обзоре «Эйлера». При этом дисконт Urals к Brent увеличился с $27 до $31 за баррель, тогда как для ESPO скидка сократилась с $13 до $12 за баррель.
Основной причиной роста стало подорожание нефти на мировом рынке. Средняя цена Dated Brent в сентябре выросла на 28% к августу, до $117 за баррель, достигнув максимального уровня с апреля. Поддержку котировкам оказали перебои с поставками ближневосточной нефти, в том числе остановка работы нефтепровода Восток—Запад, по которому Саудовская Аравия транспортирует нефть к побережью Красного моря в обход Ормузского пролива. До инцидента через нефтепровод проходило около 2,1 млн б/c, восстановление заняло 17 дней. Дополнительное давление на рынок оказали повреждения танкеров в Ормузском проливе и отсутствие прогресса в переговорах США и Ирана, указывают аналитики.
Увеличение мировых котировок сопровождалось улучшением условий продажи российских сортов в Азии. В сентябре Urals в Индии и Китае торговалась с премией к Brent после дисконтов в августе и июле. По данным Argus, средняя премия Urals при поставках в Китай достигла $15,02 за баррель против дисконта $2,75 в августе, в Индию — $3,71 против дисконта $1,5 месяцем ранее.
Похожая картина сложилась со смесью ESPO. В начале сентября сорт торговался с дисконтом около $6 за баррель к Dubai, но к концу месяца скидка сменилась премией, которая в последние пять дней достигала $8 за баррель. В среднем за сентябрь ESPO продавалась с премией в $0,14 за баррель против дисконта $6 в августе.
Александр Новак, вице-премьер РФ, 26 марта, на съезде РСПП:
«Сегодня, когда есть дефицит на рынке, наши нефть и нефтепродукты востребованы, дисконты снизились, а по отдельным направлениям теперь продажа идет даже с премией».
Различие ценовых условий по направлениям связано с разной ситуацией со спросом и логистикой, считают аналитики. «В Азии цену определяет дефицит альтернативного ближневосточного предложения и готовность покупателей переплачивать за доступный объем здесь и сейчас»,— говорит портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. В западных портах, по его словам, на цены сильнее влияют санкционные и логистические риски, включая ограничения прохода через Босфор и ситуацию в Черном море. Поэтому, добавляет аналитик, дисконт Urals там расширился до $31 за баррель.
Спрос на российское сырье в сентябре существенно вырос, но предложение не смогло в полной мере отреагировать, что и стало одной из причин резкого роста цен, считает директор по инвестиционной стратегии УК «Ингосстрах-Инвестиции» Евгений Надоршин. По его словам, дальнейшее изменение цен будет зависеть от продолжительности острой фазы конфликта на Ближнем Востоке: затяжное противостояние одновременно поддерживает цены на нефть и создает риски замедления мировой экономики.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская обращает внимание на изменение спроса именно в Китае. Сколько продлится такая ситуация, неясно, подчеркивает она: колебания в конфликте США с Ираном прогнозировать сложно, поскольку уже не раз затишье с призывами к переговорам сменялось резкой эскалацией. «В последнее время издание Reuters сообщало, что альтернативные методы доставки нефти через Ормуз набирают обороты, в отдельные дни сентября экспорт нефти из региона даже достигал довоенных уровней,— указывает она.— Но мы понимаем, что все эти альтернативные методы эффективны лишь до очередной эскалации».
В октябре возможности для заметного увеличения российских поставок останутся ограниченными, считает госпожа Рокотянская. Дополнительный объем может появиться за счет ремонтов российских НПЗ, квота РФ в рамках ОПЕК+ увеличена на 93 тыс. б/с, до 9,46 млн б/с, однако быстро нарастить экспорт в значительных объемах будет сложно, полагает она.
Евгений Надоршин ожидает, что США не будут обострять ситуацию накануне промежуточных выборов в Конгресс, и надеется, что поставки в октябре не снизятся. По его оценке, котировки российской нефти могут остаться вблизи текущих уровней, что позволит сохранить их примерно на 10% выше сентябрьских средних значений.
Газета «Коммерсантъ» №186от 08.10.2026, стр. 9