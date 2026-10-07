Нефть испугали войной

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская обращает внимание на изменение спроса именно в Китае. Сколько продлится такая ситуация, неясно, подчеркивает она: колебания в конфликте США с Ираном прогнозировать сложно, поскольку уже не раз затишье с призывами к переговорам сменялось резкой эскалацией. «В последнее время издание Reuters сообщало, что альтернативные методы доставки нефти через Ормуз набирают обороты, в отдельные дни сентября экспорт нефти из региона даже достигал довоенных уровней,— указывает она.— Но мы понимаем, что все эти альтернативные методы эффективны лишь до очередной эскалации».