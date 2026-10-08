Мадьяр дал показания по делу о краже телефона

«Сегодня вечером в заранее согласованное время меня допросили в Центральной главной следственной прокуратуре в связи с событиями 21 июня 2024 года. Я сделал краткое заявление и не признал вину в инкриминируемом правонарушении»,— написал господин Мадьяр в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).