Мадьяр дал показания по делу о краже телефона
08.10.2026, 05:23
Прокуратура Венгрии допросила премьер-министра Петера Мадьяра по делу о краже мобильного телефона в ночном клубе. Глава правительства привлечен в качестве обвиняемого, однако свою вину он не признал.
«Сегодня вечером в заранее согласованное время меня допросили в Центральной главной следственной прокуратуре в связи с событиями 21 июня 2024 года. Я сделал краткое заявление и не признал вину в инкриминируемом правонарушении»,— написал господин Мадьяр в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
По версии следствия, в июне 2024 года политик отобрал телефон стоимостью около €275 у мужчины, который снимал его в ночном клубе, и выбросил устройство в Дунай. Господин Мадьяр назвал произошедшее провокацией.
Ранее парламент Венгрии лишил премьера депутатской неприкосновенности по запросу прокуратуры. Сам глава правительства поддержал это решение.