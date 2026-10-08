Рестораторы убирают за собой
Количество ликвидаций бизнеса в сфере общепита увеличилось на 15%
09.10.2026, 02:02
За январь-сентябрь 2026 года по всей России ликвидировано 28 тыс. компаний и ИП, работающих в сфере общепита. Это на 15% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Количество регистраций нового бизнеса стагнирует. Операторы заведений все чаще закрывают заведения из-за роста налоговой нагрузки и операционных расходов и снижения посещаемости.
На 1 октября 2026 года в России насчитывалось 221,6 тыс. действующих организаций в сфере общественного питания. За год показатель увеличился на 4,67%. При этом количество регистраций новых компаний за январь—сентябрь 2026 года в этой сфере немного сократилось — на 0,83%, до 32,2 тыс. юрлиц и ИП, а ликвидаций — увеличилось на 15% год к году, до 28 тыс., подсчитали в «Контур. Фокусе» для “Ъ”.
Рост ликвидаций ресторанного бизнеса может объясняться реальным закрытием заведений. В июле в России работали в общей сложности 223,8 тыс. заведений общепита, что меньше на 7,8% год к году, подсчитали в Infoline. Аналитики зафиксировали снижение впервые с 2022 года, и оно оказалось более выраженным, чем во время пандемии коронавируса в 2020 году, когда посещение ресторанов было временно запрещено.
Рестораторы закрывают точки, которые уже были нерентабельны по разным причинам, в том числе из-за налоговой реформы, поясняет вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Ирина Благовещенская. При этом закрываются многие заведения, от кофеен до ресторанов, как входящие в холдинги, так и разрозненные предприятия индивидуальных предпринимателей, добавляет гендиректор сети Gagawa Ленар Кутлин.
Часть сокращений рынка происходит не де-факто, а де-юре, отмечает Ирина Благовещенская. Налоговая служба ведет активную профилактику дробления: в первом полугодии 2026 года ФНС массово рассылала вновь зарегистрированным ИП письма с предложением пересмотреть модель ведения бизнеса, рассказывает эксперт. Налоговики пристально смотрят и на франшизы — реальное ли это партнерство или формальная конструкция для оптимизации НДС, поясняет госпожа Благовещенская.
Спрос на франшизы сокращается: по данным эксперта Franshiza.ru, в сентябре 2026 года число заявок на открытие новых точек общепита во всех сегментах снизилось на 50% год к году. Эксперт уточняет, что интерес к запуску бизнеса в общепите снижается весь 2026 год. Инвестиции в ресторанный бизнес сейчас непопулярны и считаются очень рискованными, отмечает совладелец сетей лапшичных Wokker и гастромаркетов «Брикет Маркет» Никита Рогозный. Открытие нового ресторана за последний год также стало существенно дороже, а срок окупаемости — менее предсказуемым, добавляет владелец Black Star Burger Юрий Левитас.
Почти 4 триллиона рублей
составил оборот заведений общественного питания в январе—августе 2026 года, по данным Росстата
Потребители стали экономить на походах в рестораны и чаще покупают готовую еду в супермаркетах, напоминает господин Рогозный. По подсчетам сервиса «Чек Индекс», в январе—августе 2026 года количество чеков в заведениях общепита по всей России увеличилось на 2% год к году, при этом в сегменте ресторанов и баров, напротив, сократилось на 4%. Выручка всей индустрии питания за этот период увеличилась на 16,6% год к году, почти до 4 трлн руб., согласно Росстату.
По итогам 2026 года количество закрытий заведений питания продолжит расти, прогнозирует Юрий Левитас. Влияние налоговой реформы и обеление продолжатся в будущем, и статистика ликвидаций еще какое-то время будет выглядеть тревожно, соглашается Ирина Благовещенская. Бизнес продолжит избавляться от нерентабельных точек и неэффективных концепций, уверена она.
Газета «Коммерсантъ» №187от 09.10.2026, стр. 7