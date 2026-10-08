Рестораторы убирают за собой

Потребители стали экономить на походах в рестораны и чаще покупают готовую еду в супермаркетах, напоминает господин Рогозный. По подсчетам сервиса «Чек Индекс», в январе—августе 2026 года количество чеков в заведениях общепита по всей России увеличилось на 2% год к году, при этом в сегменте ресторанов и баров, напротив, сократилось на 4%. Выручка всей индустрии питания за этот период увеличилась на 16,6% год к году, почти до 4 трлн руб., согласно Росстату.