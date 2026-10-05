Александр Овечкин заявил, что проводит последний сезон в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин завершит карьеру в Национальной хоккейной лиге по окончании текущего сезона. Об этом он сказал команде перед тренировкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Karl DeBlaker / AP Фото: Karl DeBlaker / AP

«Мне было важно, чтобы вы узнали об этом первыми. Это грустно, но что есть, то есть. В этом сезоне у нас невероятная команда, впереди еще 82 матча. Давайте выйдем в play-off, давайте веселиться и наслаждаться моментом, потому что время пролетит незаметно»,— заявил форвард в видео, опубликованном пресс-службой клуба.

Также «Вашингтон» выложил текст письма Овечкина, в котором он сказал, что принял решение летом. «Мне было важно объявить об этом до нашего первого домашнего матча, чтобы у меня была возможность поблагодарить всех людей, связанных с хоккеем, всех, кто так много значит для меня и моей семьи и кто был рядом и в хорошие времена, и после тяжелых поражений»,— говорится в обращении хоккеиста.

41-летний Александр Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В июле он подписал с командой однолетний контракт. В составе «Кэпиталс» россиянин завоевал Кубок Стэнли в 2018 году. Россиянину принадлежит рекорд НХЛ по числу шайб в регулярных чемпионатах — 929. 6 апреля 2025 года он превзошел достижение канадского нападающего Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

В 2017 году Александр Овечкин был включен в список 100 величайших игроков НХЛ. Вместе со сборной России нападающий трижды становился чемпионом мира (2008, 2012, 2014). Кроме того, форвард выиграл множество индивидуальных наград. Он признавался лучшим новичком НХЛ (2006), лучшим игроком регулярного чемпионата (2008, 2009, 2013) и самым ценным хоккеистом play-off (2018).

Арнольд Кабанов