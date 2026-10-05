Чтобы не было учительно больно

5 октября президент России Владимир Путин встретился с лучшими российскими педагогами, и они рассказали ему про свои представления о воспитании подрастающего поколения. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников опасается, что эти представления не совпадают с его представлениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Учительницы не скрывали своего впечатления от встречи с Владимиром Путиным

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Учительницы не скрывали своего впечатления от встречи с Владимиром Путиным

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Видео-конференц-связь с передовыми учителями состоялась в День учителя и не могла состояться в другой день.

Во встрече участвовали лауреаты и победители конкурсов «Учитель года», «Директор года», «Первый учитель», «Воспитатель года», «Мастер года», «Советник года», «Сердце отдаю детям», «Лучший учитель родного языка и родной литературы», «Учитель-дефектолог», «Педагог-психолог», а также финалисты телевизионного шоу «Классная тема!» 2026 года. Да, были все, кто может воспитать и перевоспитать.

Первым слово получил учитель года из Тверской области Алексей Морозов, учитель информатики.

— Искусственный интеллект — это очень правильный инструмент и правильный ресурс, но хотелось бы, чтобы появилась нейросеть и искусственный интеллект именно в сфере образования,— попросил он.— Чтобы он заточен (должен ли учитель знать такие слова? — А. К.) был под образовательные задачи, нейросеть была обучена, исходя из наших единых образовательных программ, единых учебников, какого-то верифицированного контента, который пропагандирует традиционные ценности!

На этих словах Владимир Путин как-то оживился, и участь предложения была решена: принято.

На самом деле предложение как будто даже просилось: ну как не объединить все, что создавалось непосильным трудом? Один шаг оставался к окончательному единству всех учебников и программ, и его-то не сделали.

Но на это и есть учители года.

— А также,— заканчивал Алексей Морозов,— он бы помогал учителю создавать контент для своих уроков, будь то презентации, будь то медиаконтент, возможно, цифровые какие-то приложения, потому что действительно это сложный процесс, и если в информатике он сложный, то в других предметах еще сложнее его реализовать!

— Очень хорошее предложение! Жалко, что я сам до этого не додумался! — воскликнул президент, и это признание дорогого стоило.— И Сергей Сергеевич (господин Кравцов, министр просвещения.— А. К.) не предложил...

Последнее замечание было откровенно жестоким.

— Нам нужно,— поддержал учителя президент,— иметь единую платформу или единую сеть, которая бы объединила все то, о чем вы сейчас сказали! Единые программы, единые учебники и помогали бы преподавателю, учителю самому ориентироваться во всем этом многообразии! Поэтому я сразу говорю: я поддерживаю и прошу Сергея Сергеевича обратить на это внимание, но и руководителей правительства, первых лиц правительства, тех, которые курируют эту сферу!.. Нужно это безусловно! Сейчас нужно этим заняться!

Тут Владимир Путин решил высказаться еще более системно:

— Не могу не сказать и о том, как... Сейчас скажу о том, что тоже на слуху, но тем не менее полагаю, нужно об этом упомянуть еще раз, а именно о том, чтобы искусственный интеллект в ходе образовательного процесса не создавал условий, при которых качество подготовки будет не улучшаться, а ухудшаться. Нельзя примитивно к этому относиться! И сам процесс обучения нельзя сводить к нажатию известных кнопочек, нельзя не стимулировать, вот это очень важно, не заинтересовывать ученика в том, чтобы у него был стимул, всегда был стимул для получения знаний, для саморазвития, для обучения собственного!

Все это было неспроста.

— Вот знаете,— продолжал президент,— многие наверняка обратили на это внимание, международная организация по экономическому развитию (ОЭСР.— А. К.) проводила исследования в этой сфере, по-моему, в 19 странах, Россия не участвовала в таких экспериментах. Но установлено, что, например, по чтению и по математике те ученики, которые использовали искусственный интеллект, показали более скромные знания, чем те, которые не использовали или использовали меньше. А те, кто вообще никак не использовали, показали лучшие знания!

Сюрприз!

Правда, минусом является то, что Россия не участвовала.

А если разобраться, то плюсом. Потому что в России наверняка все не так и она идет своим путем.

И Владимир Путин это подтвердил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Учитель ребенку воспитатель

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Учитель ребенку воспитатель

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

— Если использование искусственного интеллекта сводится к тому только, чтобы ученик нажимал кнопочку для конкретного ответа, правильного ответа, и сам не включал голову и не заставлял, не тренировал бы своей нейросети... Это ведет к такому, прямо скажем, неблагоприятному и опасному результату! — воскликнул президент.

Он, конечно, собирался сказать об этом с самого начала. Это было то, что он приготовил к этой встрече.

— Нужно, чтобы у ребенка интерес возник к тому, что он сделает сам, лично, а не просто к получению результата в результате нажатия какой-то кнопочки. Вот это чрезвычайно важная вещь, и при использовании возможности искусственного интеллекта нужно обязательно это иметь в виду!

То есть, видимо, ИИ будут ограничивать. Так показалось.

— Меня это очень волнует! — признался Владимир Путин.— Честно, нам нельзя создать ситуацию, при которой у нас возникнет интеллектуальная элита, которую научили думать, и люди, которые по своему интеллектуальному развитию уходят на какой-то второй там, третий план! Вот ни в коем случае нельзя допустить такой ситуации!

Но ведь элита есть всегда и кто-то всегда уходит на второй или третий план. Получалось, что элитой, способной научиться думать, являются те, кто не будет увлекаться ИИ, а не наоборот.

Ситуация запутывалась на глазах.

— От педагогов, от учителей очень много здесь зависит,— говорил президент.— Научить человека учиться всю жизнь, научить его думать, привить такую культуру к достижению самостоятельного результата! Это очень сложная вещь, это особый вызов для грамотного современного преподавателя, для учителя в самом широком смысле этого слова! Вот я хотел бы обратить внимание и Сергея Сергеевича (господина Кравцова.— А. К.) на это. Нужно, конечно, и при подготовке кадров преподавательских, при переподготовке, всегда надо иметь это в виду!.. Знаете, нельзя упустить, нам нельзя упустить ситуацию!

Идея обучения учителей внушала оптимизм.

— Нельзя идти по пути общего образования и создания второго класса, пускай очень важной, нужной, но узкой группы, интеллектуальной элиты и все! Это нужно избежать! — настаивал Владимир Путин.— Нужно, чтобы преподаватели, педагоги, учителя и сами имели это в виду, и учеников стимулировали тренировать на занятиях и при решении задач, в том числе и дома.

И он повторил:

— Это тонкая вещь!.. Не просто это сделать в современных условиях! Я очень надеюсь на вас и на всех наших педагогов. У нас замечательная школа такого традиционного образования. Дело не в том... И она не устаревает. Почему? Потому что там ваши коллеги прошлых десятилетий, они фундаментальные вещи формулировали, на которые, безусловно, и нужно опираться!

У Сергея Кравцова сложнейшая задача. Ведь нужно не только сделать все, о чем говорил президент. Сначала предстоит понять, что он имел в виду.

— Не допустим,— торжественно пообещал Сергей Кравцов,— чтобы было упрощение образования либо какое-то элитарное образование в отношении каких-то учеников, хотя для талантливых детей, конечно, мы будем соответствующий паттерн развивать...

Не-е-ет, он пока не понял, совсем не понял! Мне даже тревожно стало за него.

Насторожился и господин Путин:

— Сергей Сергеевич, дело не в том, что мы внедряем какое-то элитарное образование! Нет, у нас образование в системе выстроено нормально, просто при использовании искусственного интеллекта...— он постарался сформулировать, видимо, четче.— Вот исследования показали, я сейчас только что сказал... Те, кто не использует искусственный интеллект, показали даже лучшие результаты в области математики и письма... Понимаете?! Почему?.. Потому что эти дети постоянно тренировали свои собственные когнитивные возможности. Они не только нажимали кнопочку для получения результата при тестировании каком-то... Вот это важно! Вот это нужно обязательно продумать! Как выстроить нам систему образования таким образом, чтобы не создавать какую-то индивидуальную элиту немногочисленную, а чтобы у нас все получали одинаковые возможности — и стартовые, и с точки зрения развития.

И опять: эта элита как должна использовать ИИ? Или не должна? И тогда она станет элитой... Но этого не стоит допускать... Подсказок Владимир Путин не давал.

Но это, конечно, не смутило Сергея Кравцова.

— Есть, Владимир Владимирович,— воскликнул он,— так и будем действовать!

И главное, будет!

Воспитатель детского сада Марина Морева предложила создавать родительские школы, основанные на программе просвещения родителей, главной целью которых будет не обучать родителей, а «бережно сопровождать».

Понятие «бережно сопровождать» произвело очень хорошее впечатление на Владимира Путина.

— Тем самым мы сможем не только повысить уровень осознанности родительства, но и укрепить институт семьи!

Услышав такое, я сразу расхотел ходить в родительскую школу, хоть мне, видимо, и положено (Андрею Андреевичу как раз 4,5 года).

— Марина Владимировна, очень-очень хорошее и важное предложение! — не согласился со мной Владимир Путин.— Вы сказали не обучать, а бережно сопровождать!.. Ну это и есть обучение!.. Ничего здесь такого, честно говоря, зазорного нет... Обучать надо! Конечно, в основном дети формируются в семье, но это... Ну чего там, ребенок родился — и началось: сначала мама, папа, да?.. Он проснулся — мама, папа, спать ложится — рядом мамы, папы и так далее...

Этого, видимо, мало.

— Помочь мамам и папам осознать свою ответственность за их ребенка... Аккуратно делать и, как вы сказали, бережно сопровождать. Замечательная формулировка! Пускай назовем это бережным сопровождением родителей, но это безусловно такой элемент подготовки и обучения... Вы знаете, классики нашей педагогической школы говорили, что нет неспособных детей, нет каких-то злых детей и так далее, есть дети, которым не дали достаточно любви, недолюбили... Но что такое родительская любовь кроме целования всех частей тела (а чем плохо поцеловать ребенка в животик, не пойму.— А. К.)... Да, все мы знаем, как это делается... Но что это такое с точки зрения любви, которая должна привести к формированию личности человека... Вот здесь, конечно, нужна помощь специалистов!..

Похоже, ребенка теперь постараются бережно окружить специалистами.

Что ж, главное — не опускать руки.

Они будут формировать личность.

А мы — растить мальчика хорошим человеком.

Похоже, не совпадает.

Андрей Колесников