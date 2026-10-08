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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Жизнь

Рэпер взял без отдачи

Канье Уэст заработал около $20 млн на отмененных концертах в Петербурге

08.10.2026, 08:00
По данным источников “Ъ”, американский рэпер Канье Уэст (Ye) заработал за два отмененных концерта в Санкт-Петербурге порядка $20 млн. Эти деньги исполнитель, вероятно, не вернет. Агентство—организатор шоу Say Agency обещало начать возврат средств за билеты с 12 октября, при этом к агентству продолжают подавать судебные иски с требованием вернуть деньги. Эксперт считает, что потребителя надо защитить и запретить билетным операторам выдавать деньги промоутерам до того, как концерт состоится. Глава Say Agency Анна Субчева настаивает на том, что компания не нарушила ни одного закона, и не отрицает возможного переноса концерта.
Американский рэпер Канье Уэст (Ye)

Американский рэпер Канье Уэст (Ye)

Brent N. Clarke / Invision / AP

Американский рэпер Канье Уэст (Ye) заработал за два отмененных концерта в Санкт-Петербурге порядка $20 млн, сообщили “Ъ” два источника, знакомых с ситуацией. Один из собеседников газеты отметил, что «это не чистый гонорар — из этих денег оплачиваются, например, услуги его персонала». По словам другого источника, исполнитель, вероятно, не вернет деньги за концерты, потому что это не предусмотрено в его контракте.
Напомним, что концерты рэпера должны были пройти 10 и 11 октября на «Газпром Арене» в рамках мирового тура в поддержку альбома «Bully». Организатором мероприятия выступило московское агентство Say Agency.
В беседе с “Ъ” его глава Анна Субчева рассказала, что ее компания, она сама и артист столкнулись с огромным потоком негатива, который был создан конкурентами и разогнан СМИ.
В частности, она заявила, что публиковались фейковые переписки с рэпером и его представителями: «Сам артист потом даже прислал видео, что у него в переписке этого нет». Она также подчеркнула, что ее компания не нарушила «ни одного закона».
30 сентября агентство Say Agency выступило с официальным обращением, в котором говорится, что российские концерты Ye «в запланированные даты состояться не смогут», но про полную отмену их речи не идет. Компания также сообщила о порядке возврата денег за билеты с 12 октября, отметив, что «подробности о правилах и условиях возврата» будут опубликованы позже. Отвечая на вопрос “Ъ”, удастся ли все-таки провести выступление Канье Уэста в России, Анна Субчева ответила: «Посмотрим».

Что происходит на фоне отмененного концерта Канье Уэста

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30 сентября стало известно, что в Санкт-Петербурге правоохранительные органы начали доследственную проверку на предмет возможного мошенничества со стороны организатора концертов рэпера. И в ближайшее время собранные материалы будут переданы в Москву и к проверке подключится центральный аппарат МВД. «Есть или нет основания для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества, будут решать уже в центральном аппарате МВД. Там же в случае необходимости проведут и дополнительную проверку деятельности находящегося в столице организатора отмененных концертов»,— пояснил ранее собеседник “Ъ”.

О сольных концертах Канье Уэста в России концертное агентство объявило 17 августа. Билеты стоили от 9 тыс. до 160 тыс. руб. за место в ВИП-ложе, танцпол — 25 тыс. руб. Организатор утверждал, что за первые сутки было реализовано около 81 тыс. билетов, а за два дня — более 100 тыс.

Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурге Дарья Лебедева, в городе было зарегистрировано девять исков, связанных с несостоявшимися выступлениями Канье Уэста. На 7 октября семь заявлений к «Сэй Эдженси» и билетному агенту «Интикетс» поступили в районные суды — Выборгский, Калининский, Красносельский, Московский, Петроградский и Приморский. Еще два зарегистрированы у мировых судей. Причем самый первый иск, поданный гражданкой Аленой Жгун в Выборгский райсуд, впоследствии был возвращен из-за неподсудности.

Концертами Канье Уэста заинтересовалась полиция

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Ближайшее заседание по петербургским искам назначено на 3 ноября. Мировой судья судебного участка №8 рассмотрит заявление Данилы Келина: он требует вернуть 34 тыс. руб. за два билета, а также взыскать 5 тыс. руб. компенсации морального вреда, расходы и потребительский штраф. Еще одно предварительное заседание назначено на 5 ноября в Калининском районном суде. Анна и Сергей Еремеевы требуют вернуть 123,2 тыс. руб., потраченных на четыре билета с учетом сервисных сборов, а также взыскать неустойку, 200 тыс. руб. компенсации морального вреда и штраф по закону о защите прав потребителей.
«Чтобы защитить потребителя, я бы на законодательном уровне запретила билетным операторам выдавать деньги промоутерам до того, как концерт состоится. Это обычная практика на Западе: например, крупнейший билетный оператор компания Ticketmaster никогда не выдает деньги организаторам концертов до самого шоу»,— сказала “Ъ” основатель концертного агентства SAV Entertainment Надежда Соловьева. По ее словам, промоутер должен четко понимать, что существует «набор определенных действий», которые необходимо совершить, «прежде чем выходить в продажу», чтобы ситуация не повторилась. «Это механизм, который появился не сейчас, а очень давно: сначала ты обращаешься к администрации города, согласовываешь концерт с полицией, после их одобрения идешь заключать договор с площадкой. И только потом ты можешь начать продавать билеты»,— объяснила госпожа Соловьева.

Мария Барановская; Андрей Кучеров, Полина Пучкова, Санкт-Петербург

«Самая большая трагедия в жизни — я никогда не увижу своего выступления»

Рэпер и продюсер Канье Омари Уэст родился 8 июня 1977 года в Атланте, после развода родителей в три года переехал с матерью в Чикаго. Его отец Рэй Уэст был фотокорреспондентом и состоял в леворадикальной партии «Черные пантеры». Мать рэп-звезды Донда Уэст была преподавателем английского языка, а впоследствии стала менеджером сына На фото: Канье Уэст с актрисой и певицей Розарио Доусон
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Первое стихотворение Уэст написал в пять лет, в третьем классе уже читал рэп, а в седьмом начал сочинять музыку на продажу другим музыкантам. Первый трек записал в 13 лет. В 1997 году получил стипендию Американской академии искусств в Чикаго, но вскоре перешел в Чикагский университет, чтобы изучать английский язык. В 20 лет бросил учебу, чтобы заниматься музыкой
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С середины 1990-х Канье Уэст выступал продюсером и битмейкером для целого ряда исполнителей, начиная с локальных чикагских рэперов и заканчивая Jay-Z, Бейонсе, Алишой Киз, Талибом Квели и другими известными рэп и R'n'B исполнителями. В одном из интервью Jay-Z назвал Уэста «гением», а альбом «The Blueprint» (2001), над которым они вместе работали, стал дважды мультиплатиновым и за выдающуюся ценность вошел в реестр Библиотеки Конгресса США
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Свой дебютный альбом «The College Dropout» Канье Уэст выпустил в 2004 году. Релизу предшествовала автокатастрофа, в которой Уэст серьезно повредил себе челюсть. Альбом получил две премии «Грэмми» и добрался до второй строчки топа Billboard. Его продажи в США составили 3,3 млн копий. Продажи второго альбома рэпера «Late Registration» (2005), достигшего уже первого места в чартах, также превысили 3 млн копий. Впоследствии все альбомы Канье Уэста поднимались до первой строчки американских чартов
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В 2014 году Канье Уэст женился на телезвезде Ким Кардашьян (на фото). У пары четверо детей. Вместе с женой в 2017 году он запустил линию одежды для детей Kids Supply. Кроме того, на счету рэпера совместная коллекция с Adidas — Adidas Yeezy и собственная коллекция Yeezy, которую рэпер презентовал на Нью-Йоркской неделе моды, а также ряд других фэшн-проектов
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Всего на счету рэпера девять студийных альбомов. По всему миру продано более 20 млн копий его дисков. C 2005 по 2013 год артист получил 21 статуэтку «Грэмми»
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В апреле 2020 года журнал Forbes оценивал состояние рэпера в $1,3 млрд. Помимо модных брендов, в активах Канье Уэста также основанный им лейбл GOOD Music, креативное агентство DONDA (названное в честь его матери, умершей в 2007 году), стриминговый сервис Tidal
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В 2003 году Канье Уэст совместно со своей матерью основал в Чикаго благотворительный фонд «Kanye West Foundation», основной целью которого стало уменьшение неграмотности среди молодежи. Музыкант неоднократно участвовал в различных благотворительных концертах, а в июне 2020 года пожертвовал $2 млн семье убитого Джорджа Флойда и другим жертвам полицейской жестокости
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Комментируя пандемию коронавируса, музыкант предупреждал о «вреде вакцин»: «Когда они рассказывают, что избавление от COVID-19 возможно с помощью вакцины, я резко настораживаюсь. Это же печать зверя. Они хотят поместить в нас чипы, сделать все, чтобы мы не пересекли врата рая. Мне жаль, когда я говорю "они" — люди с дьяволом внутри. Самое печальное, что мы не попадаем в рай, некоторые точно не попадут» На фото: работники обувного магазина в Пенсильвании раскладывают новую партию кроссовок Yeezy, выпущенных Канье Уэстом
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Канье Уэст известен также своей критикой властей по расовому вопросу. Так, в 2005 году на благотворительном концерте памяти жертв урагана «Катрина» он выступил с речью, в которой обвинял президента Джорджа Буша-младшего в ущемлении прав темнокожих. Буш назвал данный эпизод «отвратительным». Критиковал музыкант и нынешнего кандидата от демократов Джо Байдена: «Этот человек сказал: "Если за меня не голосуешь, значит, ты не чернокожий". Что ж нам теперь делать вид, что мы этого не слышали? Что этот человек этих слов не произносил? Произносил!»
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«Я бы баллотировался как республиканец, если бы не Трамп» Канье Уэст неоднократно выступал в поддержку Дональда Трампа (на фото слева). В своих твитах он называл президента «братом» и заявлял, что у них у обоих наличествует некая «драконья сила». По словам рэпера, кепка с надписью «Вернем Америке былое величие» дает ему «почувствовать себя суперменом». Однако перед выдвижением в президенты Канье Уэст сказал, что больше не поддерживает Трампа и «снимает красную кепку»
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В последние годы в своем творчестве Канье Уэст затрагивает религиозную тематику. В 2019 году он выпустил альбом «Jesus Is King» («Христос — царь»), посвященный христианской идее спасения. После выдвижения в президенты Уэст рассказал, что его кандидатом на пост вице-президента будет священник из Вайоминга Мишель Тибдаль. Сейчас, по его словам, у него есть только два советника — жена Ким Кардашьян и бизнесмен Илон Маск
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Газета «Коммерсантъ» №186

от 08.10.2026, стр. 5
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Концерты
Санкт-Петербург
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Авторы

  • Мария Барановская
    Мария Барановская
    заместитель заведующего отделом
  • Андрей Кучеров
    Андрей Кучеров
    старший корреспондент отдела происшествий
  • Полина Пучкова
    Полина Пучкова
    корреспондент отдела политики и общества