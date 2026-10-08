Рэпер взял без отдачи

«Чтобы защитить потребителя, я бы на законодательном уровне запретила билетным операторам выдавать деньги промоутерам до того, как концерт состоится. Это обычная практика на Западе: например, крупнейший билетный оператор компания Ticketmaster никогда не выдает деньги организаторам концертов до самого шоу»,— сказала “Ъ” основатель концертного агентства SAV Entertainment Надежда Соловьева. По ее словам, промоутер должен четко понимать, что существует «набор определенных действий», которые необходимо совершить, «прежде чем выходить в продажу», чтобы ситуация не повторилась. «Это механизм, который появился не сейчас, а очень давно: сначала ты обращаешься к администрации города, согласовываешь концерт с полицией, после их одобрения идешь заключать договор с площадкой. И только потом ты можешь начать продавать билеты»,— объяснила госпожа Соловьева.