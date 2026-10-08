Рэпер взял без отдачи
Канье Уэст заработал около $20 млн на отмененных концертах в Петербурге
08.10.2026, 08:00
По данным источников “Ъ”, американский рэпер Канье Уэст (Ye) заработал за два отмененных концерта в Санкт-Петербурге порядка $20 млн. Эти деньги исполнитель, вероятно, не вернет. Агентство—организатор шоу Say Agency обещало начать возврат средств за билеты с 12 октября, при этом к агентству продолжают подавать судебные иски с требованием вернуть деньги. Эксперт считает, что потребителя надо защитить и запретить билетным операторам выдавать деньги промоутерам до того, как концерт состоится. Глава Say Agency Анна Субчева настаивает на том, что компания не нарушила ни одного закона, и не отрицает возможного переноса концерта.
Американский рэпер Канье Уэст (Ye) заработал за два отмененных концерта в Санкт-Петербурге порядка $20 млн, сообщили “Ъ” два источника, знакомых с ситуацией. Один из собеседников газеты отметил, что «это не чистый гонорар — из этих денег оплачиваются, например, услуги его персонала». По словам другого источника, исполнитель, вероятно, не вернет деньги за концерты, потому что это не предусмотрено в его контракте.
Напомним, что концерты рэпера должны были пройти 10 и 11 октября на «Газпром Арене» в рамках мирового тура в поддержку альбома «Bully». Организатором мероприятия выступило московское агентство Say Agency.
В беседе с “Ъ” его глава Анна Субчева рассказала, что ее компания, она сама и артист столкнулись с огромным потоком негатива, который был создан конкурентами и разогнан СМИ.
В частности, она заявила, что публиковались фейковые переписки с рэпером и его представителями: «Сам артист потом даже прислал видео, что у него в переписке этого нет». Она также подчеркнула, что ее компания не нарушила «ни одного закона».
30 сентября агентство Say Agency выступило с официальным обращением, в котором говорится, что российские концерты Ye «в запланированные даты состояться не смогут», но про полную отмену их речи не идет. Компания также сообщила о порядке возврата денег за билеты с 12 октября, отметив, что «подробности о правилах и условиях возврата» будут опубликованы позже. Отвечая на вопрос “Ъ”, удастся ли все-таки провести выступление Канье Уэста в России, Анна Субчева ответила: «Посмотрим».
30 сентября стало известно, что в Санкт-Петербурге правоохранительные органы начали доследственную проверку на предмет возможного мошенничества со стороны организатора концертов рэпера. И в ближайшее время собранные материалы будут переданы в Москву и к проверке подключится центральный аппарат МВД. «Есть или нет основания для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества, будут решать уже в центральном аппарате МВД. Там же в случае необходимости проведут и дополнительную проверку деятельности находящегося в столице организатора отмененных концертов»,— пояснил ранее собеседник “Ъ”.
О сольных концертах Канье Уэста в России концертное агентство объявило 17 августа. Билеты стоили от 9 тыс. до 160 тыс. руб. за место в ВИП-ложе, танцпол — 25 тыс. руб. Организатор утверждал, что за первые сутки было реализовано около 81 тыс. билетов, а за два дня — более 100 тыс.
Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурге Дарья Лебедева, в городе было зарегистрировано девять исков, связанных с несостоявшимися выступлениями Канье Уэста. На 7 октября семь заявлений к «Сэй Эдженси» и билетному агенту «Интикетс» поступили в районные суды — Выборгский, Калининский, Красносельский, Московский, Петроградский и Приморский. Еще два зарегистрированы у мировых судей. Причем самый первый иск, поданный гражданкой Аленой Жгун в Выборгский райсуд, впоследствии был возвращен из-за неподсудности.
Ближайшее заседание по петербургским искам назначено на 3 ноября. Мировой судья судебного участка №8 рассмотрит заявление Данилы Келина: он требует вернуть 34 тыс. руб. за два билета, а также взыскать 5 тыс. руб. компенсации морального вреда, расходы и потребительский штраф. Еще одно предварительное заседание назначено на 5 ноября в Калининском районном суде. Анна и Сергей Еремеевы требуют вернуть 123,2 тыс. руб., потраченных на четыре билета с учетом сервисных сборов, а также взыскать неустойку, 200 тыс. руб. компенсации морального вреда и штраф по закону о защите прав потребителей.
«Чтобы защитить потребителя, я бы на законодательном уровне запретила билетным операторам выдавать деньги промоутерам до того, как концерт состоится. Это обычная практика на Западе: например, крупнейший билетный оператор компания Ticketmaster никогда не выдает деньги организаторам концертов до самого шоу»,— сказала “Ъ” основатель концертного агентства SAV Entertainment Надежда Соловьева. По ее словам, промоутер должен четко понимать, что существует «набор определенных действий», которые необходимо совершить, «прежде чем выходить в продажу», чтобы ситуация не повторилась. «Это механизм, который появился не сейчас, а очень давно: сначала ты обращаешься к администрации города, согласовываешь концерт с полицией, после их одобрения идешь заключать договор с площадкой. И только потом ты можешь начать продавать билеты»,— объяснила госпожа Соловьева.
Газета «Коммерсантъ» №186от 08.10.2026, стр. 5