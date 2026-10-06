Paramount завершила поглощение Warner Bros. за $110 млрд
Компания Paramount Skydance завершила сделку по поглощению медиакорпорации Warner Bros. Discovery за $110 млрд. Объединенная компания будет называться Skydance и станет одним из крупнейших в мире игроков на рынке медиа и развлекательного контента. Акции объединенной компании перешли с биржи NASDAQ на Нью-Йоркскую фондовую биржу и будут торговаться под тикером SKYD.
Последнее препятствие перед сделкой было снято 30 сентября, когда Федеральный суд США по Северному округу Калифорнии одобрил соглашение медиакорпорации Paramount Skydance с властями Калифорнии и еще 11 штатов, пытавшихся заблокировать слияние.
О слиянии Paramount и Warner Bros. договорились в феврале. Однако сделка вызвала серьезное противодействие как в киноиндустрии, так и со стороны регуляторов. В июле 12 штатов подали иск в суд, требуя заблокировать сделку, так как она создаст медиагиганта, угрожающего свободной конкуренции на рынке. В сентябре Paramount удалось прийти к соглашению с этими штатами. По условиям договоренности объединенная компания в течение пяти лет должна выпускать как минимум 30 фильмов в год и дополнительно вкладывать в американскую киноиндустрию $300 млн ежегодно.
Закрытие сделки стало результатом перехода от попытки ее заблокировать к соглашению об обязательствах. В июле 2026 года прокуроры 12 штатов утверждали, что объединение устранит конкуренцию между Paramount и Warner Bros., что может привести к росту цен, снижению качества и сокращению объема контента для кинотеатров, дистрибуторов и зрителей.
Американские и европейские регуляторы оценивали одну сделку по-разному. Минюст США в июне 2026 года одобрил ее без дополнительных требований, рассчитывая, что новый крупный игрок усилит конкуренцию в стриминге, кино и телевидении. Еврокомиссия, напротив, связала разрешение с прекращением европейского совместного предприятия United International Pictures, десятилетним отказом от новых подобных сделок с Universal Pictures и запретом передавать кинопрокат Warner Bros. собственному дистрибутору.
Судебная задержка имела для Paramount Skydance непосредственную финансовую цену: по условиям договора после 30 сентября 2026 года компании полагалась выплата акционерам Warner Bros. Discovery в размере $7 млн за каждый день отсрочки. Поэтому соглашение со штатами снимало не только юридический барьер, но и нарастающие расходы ожидания; при этом европейские ограничения сохраняли для объединенной компании конкретные рамки в дистрибуции фильмов.