Paramount завершила поглощение Warner Bros. за $110 млрд

Компания Paramount Skydance завершила сделку по поглощению медиакорпорации Warner Bros. Discovery за $110 млрд. Объединенная компания будет называться Skydance и станет одним из крупнейших в мире игроков на рынке медиа и развлекательного контента. Акции объединенной компании перешли с биржи NASDAQ на Нью-Йоркскую фондовую биржу и будут торговаться под тикером SKYD.

Последнее препятствие перед сделкой было снято 30 сентября, когда Федеральный суд США по Северному округу Калифорнии одобрил соглашение медиакорпорации Paramount Skydance с властями Калифорнии и еще 11 штатов, пытавшихся заблокировать слияние.

О слиянии Paramount и Warner Bros. договорились в феврале. Однако сделка вызвала серьезное противодействие как в киноиндустрии, так и со стороны регуляторов. В июле 12 штатов подали иск в суд, требуя заблокировать сделку, так как она создаст медиагиганта, угрожающего свободной конкуренции на рынке. В сентябре Paramount удалось прийти к соглашению с этими штатами. По условиям договоренности объединенная компания в течение пяти лет должна выпускать как минимум 30 фильмов в год и дополнительно вкладывать в американскую киноиндустрию $300 млн ежегодно.

Евгений Хвостик