Роспотребнадзор: ВОЗ подтвердила отсутствие рисков эпидемии в Иркутской области

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области оценивается как спокойная. Для более чем 90% людей, контактировавших с умершей от пневмонии неустановленной этиологии местной жительницей, завершено медицинское наблюдение. Результаты почти 5 тыс. анализов «не выявили никаких опасных патогенных микроорганизмов», заявили в Роспотребнадзоре.

Заболевшая сотрудница Иркутского противочумного института «была привита и имела иммунитет к опасным инфекциям, с которыми работала». Также в ведомстве подчеркнули, что «аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами» не зафиксировано.

В ведомстве подтвердили, что Роспотребнадзор проинформировал Всемирную организацию здравоохранения о ситуации в Иркутской области. ВОЗ, в свою очередь, «опубликовала позицию об отсутствии рисков санитарно-эпидемиологического характера в связи со случаем внебольничной пневмонии в Иркутске».

«Эпидемические риски для населения города Иркутска и Иркутской области отсутствуют», — заключили в Роспотребнадзоре.