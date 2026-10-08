Локальные льготы

Чтобы остаться в реестре организаций радиоэлектронной промышленности, компаниям—производителям электроники будет необходимо направлять на развитие сумму, не менее чем вдвое превышающую полученную благодаря налоговым льготам экономию. Кроме того, не менее 70% доходов от реализации произведенной на основе собственных разработок электронной и радиоэлектронной продукции должно будет приходиться на продукцию, включенную в реестр российской промышленной продукции. Такие поправки могут внести в постановление правительства №2392, регулирующее правила ведения реестра организаций радиоэлектронной промышленности. Это следует из соответствующего проекта поправок, с которым ознакомился “Ъ”.