Локальные льготы
Минпромторг хочет обязать радиоэлектронные компании реинвестировать экономию от льгот
08.10.2026, 08:56
Минпромторг обязует компании радиоэлектронной промышленности направлять сэкономленные на налоговых льготах средства на модернизацию производств для подтверждения льготного статуса. Помимо этого, для сохранения статуса реестровой компании производителю потребуется реализовывать локализованную продукцию. Участники рынка полагают, что мера должна помочь избавиться от «псевдолокализованной» продукции, но может негативно сказаться на мало локализованных и нереестровых типах продукции.
Чтобы остаться в реестре организаций радиоэлектронной промышленности, компаниям—производителям электроники будет необходимо направлять на развитие сумму, не менее чем вдвое превышающую полученную благодаря налоговым льготам экономию. Кроме того, не менее 70% доходов от реализации произведенной на основе собственных разработок электронной и радиоэлектронной продукции должно будет приходиться на продукцию, включенную в реестр российской промышленной продукции. Такие поправки могут внести в постановление правительства №2392, регулирующее правила ведения реестра организаций радиоэлектронной промышленности. Это следует из соответствующего проекта поправок, с которым ознакомился “Ъ”.
Минпромторг может обязать направлять сэкономленные средства на модернизацию производства, исследования и разработки, подготовку кадров, закупку оборудования и другие расходы на развитие предприятия. Компании, включенные в реестр, будут обязаны подтверждать локализованное производство.
Если предприятие не сможет подтвердить долю доходов от продукции, включенной в реестр российской промышленной продукции, в 70%, а также выполнение требования по реинвестированию налоговой экономии, это может стать основанием для исключения из реестра на два года, следующих за годом исключения.
Согласно проекту, требования по инвестициям вступят в силу в 2027 году.
«Изменения направлены на рост инвестиций в отрасль, расширение линейки отечественной продукции и создание высокотехнологичных рабочих мест»,— сообщил «Ъ» представитель Минпромторга.
Сейчас министерство усилило курс на локализацию, что будет стимулировать промышленность, говорит заместитель директора по связям с органами власти GS Group Ирина Митина. При расчете объемов вложений и закупок необходимо учитывать нагрузку на отрасль, а также наличие необходимых реестровых изделий, чтобы мера была сбалансированной и не привела к дестабилизации работы предприятий, подчеркнула госпожа Митина.
Ранее “Ъ” писал, что Торгово-промышленная палата предлагала увязать налоговые льготы с подтверждением использования отечественной электронной компонентной базы, а также ввести административную и уголовную ответственность за нарушение требований национального режима закупок (см. “Ъ” от 31 июля).
Для снижения нагрузки на регулятора и дальнейшего развития отрасли целесообразно введение полноценной системы прослеживаемости через ГИСП, когда заказчики, поставщики и представители органов власти в реальном времени смогут проверить статус не только конечного изделия, но и всех компонентов в нем, включая объемы закупок, считает госпожа Митина.
Наличие налоговой льготы — один из основных стимулов развития российской радиоэлектроники, говорит представитель Fplus.
Но от подобной меры может возникнуть обратный эффект: чтобы получить льготу, недобросовестные производители будут «стремиться попасть в реестр любыми путями», предупреждают в компании.
Процесс попадания в реестр усложнится, полагают в Fplus. При новых условиях развивать нереестровый сектор становится невыгодно, предупреждают в компании.
Если реестровой продукции в конкретной нише нет, компания потеряет льготу и вместе с ней средства на локализацию, поэтому сроки вступления требования логичнее устанавливать отдельно для разных видов продукции, добавил эксперт НТИ по микроэлектронике и электронной промышленности Сергей Сазонов.