ЦБ зарегистрировал первых участников криптовалютного рынка

6 октября Банк России внес девять организаций в реестры участников рынка криптовалют. Статус организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, получили ВТБ, «Т-Инвест Лаб», «Зефир» и «Система-Крипто». Лицензии цифровых депозитариев получили ВТБ, Сбербанк, «Атомайз» (входит в группу «Т-Технологии»), компании «Волтари» (входит в группу Web-3) и «Облачная инфраструктура» (принадлежит «Системеа-Крипто»).

Цифровые депозитарии будут вести учет цифровых валют и цифровых прав, а также предоставлять клиентам доступ к адресам-идентификаторам, на которых учитываются такие активы. Криптообменники смогут покупать и продавать цифровые валюты от своего имени вне организованных торгов.

Нормативные акты ЦБ, определившие правила, на основании которых заявители смогут попасть в соответствующие реестры, вступили в силу 5 октября. Для профучастников рынка ценных бумаг до 1 июля 2027 года рассмотрение заявок проходит в ускоренном порядке и занимает один день.

Подробнее — в материале «Ъ» «Цифре не до торгов».

Андрей Ковалев