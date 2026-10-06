ЦБ зарегистрировал первых участников криптовалютного рынка
6 октября Банк России внес девять организаций в реестры участников рынка криптовалют. Статус организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, получили ВТБ, «Т-Инвест Лаб», «Зефир» и «Система-Крипто». Лицензии цифровых депозитариев получили ВТБ, Сбербанк, «Атомайз» (входит в группу «Т-Технологии»), компании «Волтари» (входит в группу Web-3) и «Облачная инфраструктура» (принадлежит «Системеа-Крипто»).
Цифровые депозитарии будут вести учет цифровых валют и цифровых прав, а также предоставлять клиентам доступ к адресам-идентификаторам, на которых учитываются такие активы. Криптообменники смогут покупать и продавать цифровые валюты от своего имени вне организованных торгов.
Нормативные акты ЦБ, определившие правила, на основании которых заявители смогут попасть в соответствующие реестры, вступили в силу 5 октября. Для профучастников рынка ценных бумаг до 1 июля 2027 года рассмотрение заявок проходит в ускоренном порядке и занимает один день.
Подробнее — в материале «Ъ» «Цифре не до торгов».
Цифровые депозитарии смогут выступать номинальными держателями цифровых активов и проводить через себя выплаты по цифровым активам, предназначенные для инвесторов. Помимо хранения активов им потребуется вести четыре реестра — депонентов, активов, операций и счетов клиентов, фиксируя каждую операцию, а также проверять клиентов для выявления подозрительных переводов.
Требования к капиталу различаются: для обменников установлен минимум в 15 млн рублей, для цифровых депозитариев — от 50 млн до 250 млн рублей. Создание цифрового депозитария оценивается экспертами как крайне дорогостоящий проект с бюджетом, который может измеряться сотнями миллионов рублей, поэтому российский рынок криптовалют, вероятно, будет формироваться вокруг ограниченного числа крупных игроков. Совершать сделки с цифровой валютой и цифровыми правами с переходом прав на организованных торгах смогут только компании с лицензией биржи или торговой системы.
При этом ЦБ прямо прописал, что в случае форс-мажоров цифровой депозитарий не несет ответственности перед клиентами. До 1 июля 2027 года сохраняется текущий порядок работы, а в дальнейшем закон подразумевает проведение обменов только через лицензируемые сервисы.