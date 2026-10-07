Соболиный пух

В январе—июле 2026 года экспорт российской пушнины и кожи вырос на 59,1%. Это происходит из-за подорожания соболя: спрос на этот редкий и дорогой мех в мире вырос. В то же время внутреннее производство сырья падает, а дефицит мощностей для выделки заставляет российские фабрики и ритейлеров закупать готовые материалы и изделия в Китае и Турции. В итоге это привело к росту импорта на 20,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

За семь месяцев 2026 года экспорт кожевенного сырья, пушнины и изделий из них вырос на 59,1% год к году, импорт — на 20,1%, подсчитал “Ъ” в августовском отчете Росстата о социально-экономическом положении страны. В денежном выражении вывоз и ввоз этой товарной категории пока остается небольшим — соответственно $2 млн и $8 млн за январь—июль этого года. Объемы пушнины и кожи растут быстрее рынка: в целом в январе—июле 2026 года российский экспорт всех видов продукции вырос на 16,5% год к году, до $271,8 млрд, импорт — на 15%, до $192,8 млрд.

На рост экспорта могло повлиять восстановление внешнего спроса на российскую пушнину, говорят опрошенные “Ъ” эксперты. Спрос за рубежом могло подстегнуть постепенное возвращение моды на натуральный мех в последние несколько лет. Россия считается крупным экспортером дорогих видов пушнины, в первую очередь дикого соболя, отмечает партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина. Альтернативы этому сырью на рынке нет, так что ЕС летом пришлось даже отменить запрет на его ввоз, введенный в рамках 21-го пакета санкций против РФ (см. “Ъ” от 28 июля).

На росте объемов экспорта и импорта, вероятно, сказалось повышение цен на сырье весной 2026 года, говорит гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. В марте 2026 года средняя стоимость шкурки промыслового соболя на аукционах достигала около $340 за шкурку, хотя год назад она была на уровне $135, следует из данных ассоциации «Союзпушнина». Но к сентябрю цены несколько снизились — до $240 за шкурку.

Экспортирует Россия дикую пушнину: помимо соболя это куница, дикая лисица и белка. Клеточная пушнина (норка, песец) с экспортных рынков уходит из-за падения объемов ее производства в России. Так, в мае 2026 года было произведено 107 тыс. штук шкурок, в июне — 138 тыс., в июле — 80,24 тыс. штук, а в 2023–2025 годах среднемесячное производство колебалось в районе 200–290 тыс. штук, приводят данные в Neo. По оценке Национальной ассоциации звероводов, более 80% пушнины, которая производится в стране, идет на экспорт в страны Азии, преимущественно в Китай, Камбоджу, Вьетнам.

В России есть дефицит мощностей по качественной выделке, окраске и пошиву меховых и кожаных изделий, поэтому компании вынуждены закупать готовое сырье и изделия за рубежом, говорит Альбина Корягина. Внутреннее производство кожи и изделий из нее в январе—августе 2026 года выросло немного, всего на 4% год к году, обращают внимание эксперты.

Спрос на одежду из натуральных материалов в РФ тоже сжимается: потребители чувствительны к цене и среди меховых изделий выбирают скорее позиции из меха кролика и лисы, говорят в сети «Снежная королева». Спрос на дорогостоящие изделия сдержанный — вероятно, из-за того, что зимний сезон пока не начался, отмечают в компании. В целях экономии потребители ищут такую одежду на вторичном рынке: по данным «Авито», продажи шуб на ресейле в январе—июле 2026 года выросли на 39% год к году, а шубы в новом состоянии за тот же период приобретали на 59% чаще. Но спрос на искусственный мех растет все же быстрее: шубы из него в ресейле в тот же период покупали на 67% чаще, чем годом ранее, в новом состоянии их приобретали в 2,1 раза чаще, говорят в платформе.

Летний прирост импорта связан с подготовкой ритейлеров и швейных фабрик к зимнему сезону, считает госпожа Корягина. Из-за рубежа в РФ завозят в основном уже выделанный мех и дубленую кожу, а также готовые меховые и кожаные изделия. Закупаются российские производители и ритейлеры в основном в Китае и Турции, более дорогие позиции поставляются из Греции и Италии, отмечает Анна Лебсак-Клейманс.

Виктория Колганова, Владимир Комаров