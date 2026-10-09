Власти Франции направят 3 тыс. учителей в школы ради умиротворения протестов
Глава Минобразования Франции пообещал направить 3 тыс. учителей в 114 школ
09.10.2026, 05:28
Министр образования Франции Эдуард Жеффре пообещал направить 3 тыс. учителей в 114 школ, наиболее сильно затронутых нехваткой педагогического состава. Его слова передает AFP.
Министр объявил об этом после месяца протестов, на которых демонстранты требовали проведения образовательных реформ. Они заявляют о нехватке преподавателей, обветшавших зданиях учебных заведений и перегруженном расписании.
Протесты сопровождаются поджогами и погромами, а также столкновениями с полицией. По данным МВД, в массовых протестах приняли участие более 71,5 тыс. человек. Полиция задержала более 500 человек. Всего пострадало более 1 тыс. человек.
Как отмечает AFP, премьер-министр Франции Себастьян Лекорню пообещал представить детальный план по выходу из кризиса к концу октября. Министр экономики Ролан Лескюр заявил о возможности выделить дополнительные ресурсы в бюджет на 2027 год. Расходы на образование планируется увеличить на 1,4% — до €90,9 млрд.
К началу 2024 года, по данным Высшего комиссариата по стратегии и планированию, в начальных, средних и старших школах государственного и частного секторов не хватало 3 200 учителей. Причинами этому называли хронический дисбаланс в образовательной системе — в стране не хватает кандидатов на открытые вакансии, число увольняющихся в середине карьеры учителей растет, а студенты все реже выбирают педагогические специальности.