Власти Франции направят 3 тыс. учителей в школы ради умиротворения протестов

Как отмечает AFP, премьер-министр Франции Себастьян Лекорню пообещал представить детальный план по выходу из кризиса к концу октября. Министр экономики Ролан Лескюр заявил о возможности выделить дополнительные ресурсы в бюджет на 2027 год. Расходы на образование планируется увеличить на 1,4% — до €90,9 млрд.